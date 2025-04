Tiêu chí mới về chức danh chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 12 quy định tiêu chí đối với chức danh chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Quyết định nêu rõ, chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh (chuyên gia) là chức danh được Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an công nhận có thời hạn nhất định đối với cá nhân hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Tiêu chí chung chức danh chuyên gia bao gồm: Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ; sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ thông dụng.

Tính đến thời điểm đăng ký công nhận chức danh, phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm liên tục nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.

Đối với cá nhân ngoài lực lượng vũ trang, phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm liên tục nghiên cứu công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ mới, công nghệ lưỡng dụng có liên quan đến lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh…

Bên cạnh đó, ứng viên đăng ký chức danh chuyên gia cũng phải đáp ứng tiêu chí về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ. Cụ thể, trong 7 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký chức danh chuyên gia, ứng viên phải đáp ứng một trong các tiêu chí.

Cụ thể, đã chủ trì ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ; hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đầu mối trực thuộc bộ về nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, thiết kế, chế tạo, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt…

Đối với cá nhân ngoài lực lượng vũ trang, đã chủ trì ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đầu mối trực thuộc bộ nghiên cứu công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ mới, công nghệ lưỡng dụng có khả năng ứng dụng cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Đối với cá nhân ngoài lực lượng vũ trang, là tác giả của ít nhất 2 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích về công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ mới, công nghệ lưỡng dụng được cấp văn bằng bảo hộ có khả năng ứng dụng cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Theo quyết định, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh (nhà khoa học đầu ngành) là chức danh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an công nhận có thời hạn nhất định đối với cá nhân hoạt động khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng các tiêu chí theo quy định.