Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

TPO - Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, ông Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thôi giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và chúc mừng ông Dương Trung Ý. Ảnh: TTXVN.



Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định: Chỉ định ông Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhìn nhận, ông Dương Trung Ý là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và trải qua nhiều cương vị công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, có bản lĩnh chính trị, có nền tảng lý luận chính trị và tư duy khoa học, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí Cộng sản đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Trung Ý khẳng định sẽ tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh chính trị của tập thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Tạp chí; cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí tập trung thực hiện tốt các định hướng lớn theo chỉ đạo…

Ông Dương Trung Ý sinh năm 1971; quê ở Bắc Ninh. Ông có thời gian dài công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trải qua các chức vụ: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học. Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2025, ông là Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.