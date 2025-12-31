Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Trường Phong
TPO - Chiều 31/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh. Ông Dũng có trình độ tiến sĩ chính trị học, cử nhân ngữ văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Hoàng Trung Dũng. Ảnh: TTXVN.

Ông Dũng có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng là Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Dũng giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ngày 31/12/2025, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trường Phong
