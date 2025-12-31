Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TPO - Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều 31/12, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã diễn ra buổi Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao quyết định cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: PV.



Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã công bố quyết định số 2839/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cũng công bố quyết định số 122/QĐ/ĐU ngày 31/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định bà Lâm Thị Phương Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, chiều 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, ngày 30/12/2025, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đến nhận công tác tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà và bà Lâm Thị Phương Thanh (thứ ba từ phải sang). Ảnh: TTXVN.



Bộ Chính trị cũng điều động, phân công và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, sinh năm 1967, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử.

Bà Thanh từng trải qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Thường trực Bí thư Trung ương Đoàn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chánh Văn phòng rồi Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.