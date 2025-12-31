Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xứng đáng là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữa Trung ương với địa phương

Nhật Huy
TPO - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của cử tri, nhân dân đối với người đại biểu của mình.

Sáng 31/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

tien6649-703.jpg
Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhấn mạnh trải qua 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò trong lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, không chỉ nhằm nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mà còn là dịp tri ân, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ ĐBQH An Giang đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Cùng với Quốc hội cả nước, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang qua các thời kỳ luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với cử tri và nhân dân. Hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri được triển khai nghiêm túc, thực chất.

tien6696-8116.jpg
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu.

"Bước sang nhiệm kỳ mới, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đại diện, xứng đáng là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữa Trung ương với địa phương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ", ông Hải nhấn mạnh.

Nhân dịp này, 9 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”; UBND tỉnh An Giang cũng khen thưởng 6 cá nhân, cùng 9 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tien6670.jpg
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho các cá nhân có nhiều đóng góp.
Nhật Huy
