Xã hội

Google News

Khách Tây đổ về sông Hàn chạy bộ đêm giao thừa

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đường chạy băng qua những con đường ven sông Hàn và về đích trong bầu không khí hân hoan của thời khắc chuyển giao năm mới.

Tối 31/12, hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về phố đi bộ Bạch Đằng (thành phố Đà Nẵng) để tham gia giải chạy “Thắp sáng sông Hàn – Chạy đến tương lai”.

20251231-214711.jpg
Nhóm du khách nước ngoài có mặt từ sớm để tham gia giải chạy chào năm mới. Ảnh: Thanh Hiền.

Đây là lần đầu tiên tại Đà Nẵng, một giải chạy đêm quy mô được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Chào năm mới.

Giải chạy diễn ra từ 22h đến 24h. Với cự ly khoảng 5km, cung đường chạy đưa người tham gia xuất phát từ phố đi bộ Bạch Đằng, ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của Đà Nẵng trên cầu Rồng, hòa cùng nhịp sôi động trên tuyến Trần Hưng Đạo, băng qua cầu Nguyễn Văn Trỗi và về đích trong bầu không khí hân hoan của thời khắc chuyển giao năm mới.

20251231-214430.jpg
Vợ chồng chị Ayelet.

Chị Ayelet (du khách Mỹ) chia sẻ rất hào hứng vì lần đầu tiên được tham gia một giải chạy trong thời điểm đặc biệt - thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới.

"Không chỉ có người dân Đà Nẵng, tôi còn gặp rất nhiều du khách. Mọi người làm không khí sôi động, gắn kết hơn. Đây chắc chắn là kỷ niệm không thể nào quên về Đà Nẵng của tôi", chị nói.

Cùng bạn bè đến từ sớm, anh Ngọc Vũ (35 tuổi, phường Hoà Xuân) cho hay khi nghe tin có giải chạy vào đêm giao thừa, anh đã rủ bạn bè cùng tham gia với mong muốn cùng hoà vào dòng người hân hoan đón năm mới. Đây cũng là cách để rèn luyện sức khoẻ, hy vọng một năm mới khoẻ mạnh, bình an.

20251231-214535.jpg
20251231-214351.jpg
Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ bước sang năm mới.

Sau khi về đích, các vận động viên sẽ cùng chờ đợi đến khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới 2026.

Thanh Hiền
#người dân #du khách #runners #giải chạy #Đà Nẵng #sông Hàn #chào đón năm mới

