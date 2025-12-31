Đà Nẵng thu ngân sách vượt xa dự toán

TPO - Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng vượt hơn 20% dự toán được giao, tăng 16,4% so với cùng thời điểm năm 2024.

Ngày 31/12, Thống kê TP. Đà Nẵng đã công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2025.

Trong bối cảnh kinh tế cả nước duy trì đà phục hồi tích cực, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung. Tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) cả năm ước đạt 9,18%.

Đà Nẵng thu ngân sách hơn 61.000 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Hiền.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế của thành phố, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP chung. Cụ thể, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 12%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 10%. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 21% - mức tăng cao nhất trong nhóm ngành dịch vụ, chủ yếu do thị trường có dấu hiệu phục hồi và nhiều dự án được tái khởi động. Bên cạnh đó, các ngành như hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, nghệ thuật, vui chơi, giải trí…cũng tăng mạnh.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 của Đà Nẵng đạt hơn 316.000 tỷ đồng, tăng hơn 35.000 tỷ đồng so với năm ngoái. Xét trên phạm vi toàn quốc, quy mô GRDP Đà Nẵng xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đóng góp khoảng 2,5% vào cơ cấu GDP cả nước.

Thống kê Đà Nẵng cho biết thêm, tính đến ngày 25/12, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt hơn 61.000 tỷ đồng, vượt 20,7% dự toán năm do Hội đồng Nhân dân giao, tăng 16,4% so với cùng thời điểm năm 2024. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 14.000 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt hơn 47.000 tỷ đồng. Thu nội địa tiếp tục là nguồn thu chủ lực, chiếm gần 90% tổng thu và đạt hơn 55.000 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch dự toán năm, tăng 20% so với năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 72.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc này phản ánh nỗ lực của thành phố trong việc bố trí và điều hành ngân sách, bảo đảm kịp thời nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và quản lý hành chính nhà nước. Thành phố cần tiếp tục quản lý ngân sách thống nhất, hài hòa giữa các khu vực phát triển và khu vực còn khó khăn; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng kết nối, an sinh xã hội và chuyển đổi số.

Năm 2025, Đà Nẵng đón gần 18 triệu lượt khách. Dịch vụ lưu trú và ăn uống, kinh doanh bất động sản... đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố.

Đến cuối năm nay, Đà Nẵng đã thu hút được hơn 215.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thành phố đã cấp mới 94 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 110.000 tỷ đồng, tăng gần 60% về số dự án và tăng 257% về tổng vốn so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, có 36 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 98.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thành phố tập trung thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, thiết kế chip, điện tử, công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển (R&D), từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện đã thu hút hơn 520 triệu USD vốn FDI.