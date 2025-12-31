CLIO Professional và Peripera đẩy mạnh chiến lược thương hiệu tại Việt Nam

Tính sáng tạo, phong cách trẻ trung và chiến lược phát triển thương hiệu rõ ràng đang giúp CLIO Professional và Peripera củng cố vị thế tại Việt Nam. Hai thương hiệu hướng tới việc trở thành lựa chọn hàng đầu với người dùng tìm kiếm phong cách trang điểm Hàn Quốc hiện đại.

CLIO Professional và Peripera – Tạo dấu ấn riêng trong xu hướng làm đẹp cho thế hệ trẻ

CLIO Professional là thương hiệu trang điểm chuyên nghiệp hàng đầu đến từ Hàn Quốc, được biết đến với hình ảnh chuẩn mực, hiện đại và tính ứng dụng cao. Các dòng sản phẩm chủ lực như cushion, kem nền, che khuyết điểm, mascara, eyeliner, bảng mắt và son môi luôn được đánh giá cao nhờ công thức cải tiến liên tục, độ che phủ tốt... Thiết kế sản phẩm tối giản nhưng sang trọng giúp CLIO Professional phù hợp cho cả trang điểm chuyên nghiệp lẫn sử dụng hằng ngày.

Các sản phẩm của CLIO Professional và Peripera tại Việt Nam

Trong khi đó, Peripera mang đến một màu sắc hoàn toàn khác – trẻ trung, năng động và giàu tính sáng tạo. Thương hiệu ghi dấu ấn mạnh mẽ với các dòng son ink, son tint, son kem và bảng phấn mắt sở hữu bảng màu thời thượng, dễ sử dụng. Peripera không chỉ cung cấp sản phẩm trang điểm, mà còn truyền cảm hứng để giới trẻ tự do thể hiện cá tính và phong cách riêng.

Thương hiệu gia tăng kết nối người tiêu dùng thông qua các hoạt động trải nghiệm

Không chỉ tập trung vào phân phối sản phẩm, CLIO Professional và Peripera còn chú trọng xây dựng trải nghiệm thương hiệu thông qua các sự kiện tương tác trực tiếp với khách hàng. Điển hình là chương trình Cocolux x Club Clio, nơi hàng trăm khách hàng được trực tiếp dùng thử sản phẩm, tham gia minigame và kết nối cùng thương hiệu trong không gian trẻ trung, sôi động.

Cocolux x Clubclio “đánh thức vẻ đẹp trong bạn” – Bùng nổ tại AEON Mall Long Biên với sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tú

Thông qua việc hợp tác cùng Cocolux– hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chính hãng uy tín, CLIO Professional và Peripera đã rút ngắn khoảng cách với khách hàng, tạo ra những điểm chạm thương hiệu mang tính cảm xúc và tăng cường sự gắn kết. Trong thời gian tới,hai thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều sự kiện offline quy mô lớn và nhỏ, nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện hơn cho cộng đồng yêu làm đẹp.

Chiến lược phân phối chính hãng tại Việt Nam thông qua nhà phân phối DALICOS

Tại Việt Nam, CLIO Professional và Peripera được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Quốc tế DALICOS – đơn vị nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm uy tín. DALICOS hiện đưa sản phẩm của hai thương hiệu đến người tiêu dùng trên toàn quốc thông qua các chuỗi bán lẻ lớn như Cocolux, Thế Giới Skinfood, Mint Cosmetics, Son Auth, Lam Thảo Cosmetics… cùng các kênh thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop và nhiều sàn TMĐT khác.

Với chiến lược phát triển dài hạn, minh bạch nguồn gốc sản phẩm và chính sách hậu mãi rõ ràng, DALICOS đang đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa thị trường mỹ phẩm chính hãng, đồng hành cùng CLIO Professional và Peripera xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững tại Việt Nam.

Website: dalicos.com