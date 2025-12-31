Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên bắt đầu thu phí BOT

Xe ô tô qua tuyến ven biển Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên) sẽ trả phí từ 0h ngày 3/1/2026. Sử dụng công nghệ thu tiền điện tử không dừng (ETC) sử dụng công nghệ RFID, áp dụng thu phí điện tử ETC kết hợp MTC. Quy mô gồm 04 làn xe cơ giới (02 làn vào, 02 làn ra), trong đó bao gồm các làn ETC và làn hỗn hợp (ETC + xử lý sự cố).

Từ 00 giờ 00 phút ngày 3/1/2026, hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến đường ven biển Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) chính thức được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT.

Việc tổ chức thu phí được thực hiện theo Văn bản số 4015/UBND-KT1 ngày 26 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận phương án tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ dự án ĐTXD Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT, theo thông báo cùng ngày của Công ty TNHH Đầu tư PPP Đường ven biển tỉnh Thái Bình – đơn vị quản lý, vận hành dự án, trạm thu phí được bố trí tại Km41+264,74 đến Km41+480,09, thuộc địa bàn xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.

Trạm thu phí trên tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Hoạt động thu phí áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng (ETC) sử dụng RFID đối với các phương tiện đã dán thẻ định danh và có đủ số dư trong tài khoản. Hình thức thu phí một dừng (MTC) được sử dụng trong trường hợp xử lý sự cố hoặc đối với các phương tiện chưa đáp ứng điều kiện áp dụng ETC. Trạm thu phí được thiết kế với 4 làn xe cơ giới, gồm 2 làn vào và 2 làn ra, trong đó có các làn ETC và làn hỗn hợp (ETC + xử lý sự cố).

Đối tượng phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua trạm thu phí bao gồm tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện có trách nhiệm chi trả, trừ những trường hợp được miễn theo quy định.

Các trường hợp tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện được miễn tiền dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua Trạm thu phí được quy định theo Thông báo ngày 26/12/2025 của Công ty TNHH Đầu tư PPP Đường ven biển tỉnh Thái Bình.

Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ (đã bao gồm thuế GTGT) được phân thành 5 nhóm phương tiện. Cụ thể, xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt vận tải hành khách công cộng có mức phí 40.000 đồng/lượt. Xe từ 12 đến 30 chỗ ngồi hoặc xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức phí 54.000 đồng/lượt.

Đối với xe từ 31 chỗ trở lên hoặc xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, mức phí áp dụng là 81.000 đồng/lượt. Nhóm xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn hoặc xe chở container dưới 40 feet có mức phí 130.000 đồng/lượt. Các phương tiện từ 18 tấn trở lên hoặc container từ 40 feet trở lên chịu mức phí cao nhất là 196.000 đồng/lượt. Mức giá này có thể được điều chỉnh theo các quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

Khu vực cầu vượt sông Hồng trên tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Hưng được hoàn thiện với quy mô 4 làn xe, mặt đường trải nhựa bằng phẳng, hệ thống hộ lan thép chắc chắn hai bên.

Tuyến đường bộ ven biển Thái Bình có chiều dài hơn 34 km, là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối với tuyến ven biển quốc gia, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển logistics và thu hút đầu tư cho khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ.