Yêu cầu VNG rà soát việc cập nhật thỏa thuận sử dụng Zalo

TPO - Sau khi tiếp nhận đề xuất lùi lịch làm việc từ Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG), Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương rà soát việc triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, đặc biệt liên quan đến thu thập và sử dụng thông tin người dùng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị VNG rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế buộc phải đồng ý cho doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Việc thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý của người tiêu dùng phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.

Bên cạnh đó, VNG được yêu cầu rà soát toàn bộ các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, các thỏa thuận sử dụng dịch vụ, quy chế và chính sách liên quan đến việc cung cấp dịch vụ Zalo đang và dự kiến áp dụng đối với người tiêu dùng, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi tiếp tục triển khai trên thực tế.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị VNG rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế buộc phải đồng ý cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng yêu cầu VNG có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba đối với những người tiêu dùng đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật, trong thời gian cơ quan quản lý tiến hành rà soát, làm rõ các nội dung liên quan.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã gửi giấy mời VNG làm việc vào ngày 31/12. Nội dung làm việc tập trung vào các vấn đề liên quan đến hoạt động thu thập, sử dụng thông tin người dùng và việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo, bao gồm: thông tin pháp lý về doanh nghiệp và nền tảng; điều khoản sử dụng và việc công bố, cập nhật điều khoản; các chính sách, quy định về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; việc cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; cũng như cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dùng.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hôm qua đơn vị này nhận được văn bản của VNG đề nghị lùi lịch làm việc. Theo VNG, do nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn khác nhau, doanh nghiệp cần thêm thời gian để tổng hợp, chuẩn bị; đồng thời VNG cũng đang trong quá trình trao đổi, phối hợp với một số cơ quan quản lý khác.