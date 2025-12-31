LPBank công bố thông tin thay đổi cơ cấu cổ đông

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của LPBank. Việc thay đổi này nằm trong lộ trình điều chỉnh cơ cấu cổ đông đã được Ngân hàng công bố trước đây.

Sau thành công của ĐHĐCĐ bất thường 2025 với việc thông qua phương án mở "room" ngoại lên 30%, LPBank đang đứng trước cơ hội lớn để đón nhận dòng vốn chiến lược từ các định chế tài chính quốc tế. Sự kết hợp giữa nguồn lực ngoại lực và nền tảng 5 triệu khách hàng hiện hữu sẽ tạo ra động lực tăng trưởng đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, LPBank khẳng định mọi hoạt động vận hành và kinh doanh vẫn diễn ra thông suốt, ổn định. Với nền tảng nội lực vững vàng và kế hoạch quyền lợi cổ đông rõ ràng, LPBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng cổ phần năng động và hiệu quả nhất tại Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, Hội đồng Quản trị LPBank dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu. Phương án này nhằm tối đa hóa quyền lợi cho cổ đông, đồng thời tăng cường vốn tự có để hỗ trợ tăng trưởng bền vững lâu dài./.