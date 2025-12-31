AkzoNobel tăng cường chống sơn giả Dulux Maxilite, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt toàn diện

Trước thực trạng thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sơn giả, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng và chủ đầu tư, AkzoNobel Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động chống hàng giả đối với hai thương hiệu Dulux và Maxilite.

Hiệu ứng trên tem chống giả ở sản phẩm bột trét

Nhiều trường hợp sử dụng nhầm sơn giả dẫn đến màng sơn bong tróc, công trình nhanh xuống cấp, phát sinh chi phí sửa chữa và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Trước bối cảnh đó, AkzoNobel triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ thương hiệu như cải tiến bao bì, áp dụng tem chống giả, mở rộng hệ thống đại lý chính hãng và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng. Các hoạt động này góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao chất lượng, độ bền vững cho các công trình xây dựng.

Theo đó, tất cả sản phẩm Dulux và Maxilite đều được trang bị tem chống giả ứng dụng công nghệ hiện đại, cho phép người tiêu dùng nhận diện bằng mắt thường thông qua các hiệu ứng trực quan. Khi thay đổi góc nhìn, tên thương hiệu sẽ hiện rõ trên bề mặt tem; khi bóc, tem chính hãng để lại dấu hiệu đặc trưng. Riêng với sản phẩm bột trét, tem được dán phía sau bao bì và tích hợp tính năng thoa nước để hiện chữ.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể xác thực sản phẩm bằng cách nhắn tin mã số bí mật dưới lớp phủ cào trên tem về tổng đài 8077 để nhận phản hồi trong vài giây. AkzoNobel cũng phát triển hệ thống hơn một nghìn cửa hàng tham gia chương trình Đồng Hành cùng Dulux và Maxilite chính hãng, qua đó củng cố.