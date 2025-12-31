Giá vàng SJC giảm rất mạnh, thông báo bất ngờ từ một doanh nghiệp

TPO - Chiều nay (31/12), giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh về quanh mốc 152 triệu đồng/lượng. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn thông báo ngừng giao dịch vàng miếng SJC. Người dân đổ xô mua vàng nhẫn các thương hiệu khác bất chấp giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh, thấp hơn vàng nhẫn

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mốc 152,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm tới gần 7 triệu đồng/lượng.

Đáng ngạc nhiên, trong khi giá vàng miếng SJC giảm mạnh, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu chiều nay giảm nhẹ, thậm chí giữ nguyên so với đầu giờ sáng. Theo đó, vàng nhẫn các thương hiệu lại đảo chiều cao hơn vàng miếng SJC.

Người dân xếp hàng mua vàng chiều 31/12 (ảnh: N.M)

Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng….

Giá vàng trong nước giảm theo giá thế giới. Chiều nay, giá vàng thế giới giảm về mức 4.330 USD/ounce, giảm 8 USD so với sáng qua. Chỉ trong vòng 2 ngày, giá vàng thế giới giảm hơn 200 USD.

Người dân lại đổ xô mua vàng

Đáng ngạc nhiên, khi giá vàng miếng SJC giảm mạnh, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn thông báo ngừng bán vàng từ hôm nay. Người dân tại Hà Nội đổ xô đến các thương hiệu vàng lớn khác để mua vàng nhẫn bất chấp giá đang “neo” cao. Tại các cửa hàng vàng thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý…, người dân xếp tràn ra vỉa hè cả tiếng để mua 1 - 2 chỉ từ sáng sớm.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm đến chiều để mua 1 - 2 chỉ vàng.

Chị Thu Bích (Định Công, Hà Nội) cho biết: “Nay cửa hàng chỉ cho mua từ 1 - 2 chỉ mà hẹn sau 10 ngày mới có vàng. Hôm nay cũng là cuối năm nên tôi cũng muốn mua vàng bất chấp giá tăng hay giảm”.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng thế giới giảm chỉ là ngắn hạn khi các nhà đầu tư lớn chốt lời. Về lâu dài, giá vàng vẫn trong xu hướng tăng trong năm 2026. Giá vàng trong nước vẫn chịu ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới.

Phân tích về giá vàng trong thời gian qua, trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Lộc - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - phân tích, theo tổng hợp từ các báo cáo thị trường quốc tế, giá vàng trong năm 2025 đã tăng mạnh so với giai đoạn trước, có thời điểm tiệm cận hoặc vượt các mốc lịch sử. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu tương đối, trong khi kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ, ngày càng rõ nét. Khi lãi suất thực giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thấp hơn, khiến kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn trong vai trò tài sản phòng ngừa rủi ro.

Theo ông Lộc, một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy giá vàng tăng cao là xu hướng gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương. Theo các báo cáo của World Gold Council, nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi, đã liên tục mua ròng vàng trong những năm gần đây nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào các đồng tiền mạnh.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy dự trữ quốc gia, khi vàng được xem là tài sản có tính an toàn cao, ít chịu rủi ro từ các biến động chính trị và tài chính quốc tế. Việc các ngân hàng trung ương trở thành người mua lớn trên thị trường đã tạo ra lực cầu vật chất đáng kể, góp phần nâng đỡ giá vàng trong dài hạn, bất chấp các đợt điều chỉnh ngắn hạn do yếu tố kỹ thuật hoặc chốt lời.

"Biến động giá vàng trong những năm gần đây cho thấy vàng không chỉ là tài sản trú ẩn an toàn mà còn là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ bất ổn của nền kinh tế thế giới. Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh bất định đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô, đồng thời đòi hỏi các cơ quan quản lý phải có cách tiếp cận chủ động, linh hoạt và phối hợp chính sách hiệu quả. Trong dài hạn, việc nhận diện đúng vai trò của vàng và quản lý tốt các tác động lan tỏa từ thị trường vàng sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài", ông Lộc nói.