Giá vàng tăng đồng loạt

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (27/12), giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng. Theo đó, vàng SJC lên trên mốc 159 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 159,3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,4 - 159,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự, hệ thống Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 158 - 159,4 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng SJC 157,5 - 159,4 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn tăng mạnh với mức tăng cao hơn vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,3 - 159,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

1.jpg
Giá vàng nhẫn có mức tăng cao hơn vàng miếng SJC.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 155,2 - 158,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 156,3 - 159,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.531 USD/ounce, tăng 20 USD so với sáng qua.

Nhiều dự đoán giá vàng thế giới sẽ lập kỷ lục đầu năm 2026. Theo đó, giá vàng trong nước cũng tăng mạnh theo. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sang năm 2026, nguồn cung vàng sẽ cải thiện khi các đơn vị sẽ được cấp phép nhập vàng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.128 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.084 - 26.384 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.820 - 26.870 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #SJC #vàng nhẫn #tỷ giá #thị trường

