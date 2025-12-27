Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Bộ Tài chính nói gì về tình trạng 'nợ thuế oan'?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tài chính cho biết có trường hợp “nợ thuế oan” do sai sót, đồng bộ dữ liệu, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh.

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng liên quan đến tình trạng một số cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp bị ghi nhận nợ thuế dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nguyên nhân chủ yếu do cơ quan thuế nhầm lẫn trong việc cập nhật số liệu, hoặc do đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh.

Tình trạng “nợ thuế oan” gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người nộp thuế. Theo đó, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế căn cứ quy trình kiểm tra, đối chiếu, lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế.

Những trường hợp được miễn giảm, xóa nợ thuế thu nhập cá nhân hiện nay (1).png
Có trường hợp “nợ thuế oan” do sai sót, đồng bộ dữ liệu, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh.

Về nội dung trên, Bộ Tài chính cho biết theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định số tiền thuế phải nộp và số tiền chậm nộp (trừ các trường hợp do cơ quan thuế tính). Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ thông báo số tiền thuế nợ, chủ yếu bằng phương thức điện tử qua tài khoản thuế điện tử hoặc eTax Mobile.

Trường hợp người nộp thuế phản ánh số liệu nợ không chính xác, cơ quan thuế sẽ phối hợp rà soát, đối chiếu. Nếu xác định nghĩa vụ thuế bị ghi nhận sai, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh, người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thuế bị ghi nhận nhầm và không quy trách nhiệm cho công dân, tổ chức.

Qua rà soát thực tiễn, Bộ Tài chính cho biết có trường hợp “nợ thuế oan” do sai sót, đồng bộ dữ liệu, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, cũng có trường hợp người nộp thuế chưa chấp hành nộp ngân sách nhà nước; đã nộp nhưng sai thông tin chứng từ; hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ kê khai theo quy định.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai nhiều giải pháp như tăng cường thông tin minh bạch đến người nộp thuế; gửi thông báo tiền thuế qua nhiều kênh; tự động hóa cảnh báo nợ thuế; vận hành tính năng phản ánh hóa đơn không đúng, nợ sai trên eTax Mobile và tăng cường xác thực mã số thuế theo dữ liệu dân cư.

Đối với đề xuất bắt buộc lập biên bản trước khi ban hành thông báo nợ thuế, Bộ Tài chính cho rằng việc này có thể làm chậm tiến trình xử lý, tăng chi phí tuân thủ, trong khi nguyên tắc quản lý thuế hiện đại là tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc lập biên bản chỉ nên áp dụng với các trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ sai sót thông tin.

Hiện thông báo nợ thuế đã có đầy đủ thông tin liên hệ của cơ quan thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế trao đổi, xác minh, yêu cầu giải thích kịp thời, bảo đảm thuận lợi và minh bạch.

Theo số liệu từ Cục Thuế, nợ thuế tính đến cuối năm nay ước là gần 230.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm cuối năm 2024. Tình trạng nợ thuế tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù trong năm, ngành thuế đã thu hồi được 65.010 tỷ đồng

Cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế chây ì, thu hồi được hơn 6.001 tỷ đồng của hơn 10.000 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có hơn 3.900 người nộp thuế đang bỏ địa chỉ kinh doanh.

Việt Linh
#Nợ thuế #Bộ Tài chính #quản lý thuế #nợ oan #thông báo thuế #đối chiếu dữ liệu #thuế điện tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục