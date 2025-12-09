Chính thức triển khai trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế trên eTax Mobile

17,2 triệu giao dịch nộp thuế qua eTax Mobile

Sáng nay (9/12), Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc về tập huấn các tính năng của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ người nộp thuế.

Tại hội nghị, một nội dung được tập huấn trao đổi, làm rõ đó là hướng dẫn sử dụng công cụ trợ lý ảo (Chatbot) tích hợp trên eTax Mobile. Đây là tính năng mới được ngành Thuế phát triển và triển khai trong thực tiễn góp phần tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, hỗ trợ kịp thời, và hiệu quả.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, trải qua gần 4 năm vận hành, đến nay, ứng dụng đã được nâng cấp và hoàn thiện mạnh mẽ theo hướng “một cửa - một điểm chạm”. Ngành Thuế đã tích hợp thành công đăng nhập qua VNeID cùng đầy đủ các chức năng thiết yếu như: Đăng ký thuế; kê khai; nộp thuế (bao gồm cả nộp thay); tra cứu nghĩa vụ; đăng ký, điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử hay tra cứu và phản hồi thông tin Hộ kinh doanh... Tất cả những cải tiến này đều nhằm một mục tiêu duy nhất: Giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện nhất.

“Năm 2025 đánh dấu một bước phát triển đột phá, với mức tăng mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng sử dụng. Những con số thống kê cho thấy: kể từ tháng 3/2022 đến nay, đã có trên 13 triệu lượt tải và cài đặt ứng dụng eTax Mobile; hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 17,2 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền nộp ngân sách hơn 26,5 nghìn tỷ đồng.” - Phó Cục trưởng Mai Sơn chia sẻ.

Lãnh đạo ngành Thuế cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2025, số lượng đăng ký mới đạt trên 7 triệu lượt, gấp 1,2 lần tổng số lượng của cả 3 năm trước cộng lại. Số lượng giao dịch đạt 13,3 triệu, cao gấp 3,36 lần tổng giao dịch các năm trước. Số tiền nộp đạt xấp xỉ 18 nghìn tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với giai đoạn trước.

“Việc ứng dụng vươn lên vị trí số 1 nhóm “Kinh doanh” trên App Store Việt Nam là minh chứng khẳng định, phản ánh mức độ quan tâm, cho thấy eTax Mobile đã thực sự đi vào đời sống, trở thành phương tiện, ứng dụng hỗ trợ các thủ tục về thuế tin cậy, tin dùng rộng rãi và thuận tiện cho hàng triệu người nộp thuế.” - Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết.

Với xu thế công nghệ 4.0 và khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhu cầu được hỗ trợ, giải đáp của NNT ngày càng cao và đòi hỏi sự tức thời, với bản nâng cấp eTax Mobile ngày 06/12/2025, ngành Thuế đã tiến thêm một bước quan trọng: đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ người nộp thuế, gắn với dữ liệu ngành Thuế và tích hợp ngay trên eTax Mobile.

Đây là công cụ hỗ trợ “hỏi - đáp nhanh” theo ngôn ngữ tự nhiên, hoạt động 24/7, giúp người nộp thuế tra cứu nợ thuế, thông tin cưỡng chế, tình trạng xuất cảnh... một cách thuận tiện nhất. Đồng thời, ứng dụng cung cấp các tiện ích hiện đại như chuyển đổi giọng nói thành văn bản và ngược lại, cho phép đánh giá câu trả lời để hệ thống liên tục học hỏi và hoàn thiện. “Đây là cơ sở rất quan trọng để cơ quan thuế tiếp nhận thêm các thông tin nhằm nâng cao, liên tục cải tiến chất lượng phục vụ theo đúng phương châm của ngành là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.” - Phó Cục trưởng Mai Sơn chia sẻ.

Kênh phục vụ trực tuyến 24/7

Để việc triển khai đạt hiệu quả thực chất, bên cạnh việc giới thiệu, hướng dẫn chức năng eTax Mobile; Giới thiệu demo Chatbot; Hướng dẫn xử lý tình huống thường gặp; Thảo luận giải đáp vướng mắc về các vấn đề thực tiễn phát sinh tại địa phương, đơn vị. Lãnh đạo ngành Thuế đề nghị các đơn vị quán triệt và thực hiện tốt 3 nội dung trọng tâm.

Chatbot là ứng dụng AI được thiết kế nhằm hỗ trợ NNT tra cứu thông tin thuế, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sử dụng các chức năng nộp thuế trên eTax Mobile.

Thứ nhất, eTax Mobile và Chatbot là “kênh phục vụ trực tuyến 24/7” của cơ quan thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, vì vậy mỗi công chức thuế phải nắm chắc tính năng, nắm chắc thao tác, nắm chắc nghiệp vụ cốt lõi để hướng dẫn đúng, giải đáp nhanh, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu, hướng dẫn một cách. Với phương châm “mỗi công chức thuế là một tuyên truyền viên về thuế”, đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung theo dõi, thực hành và chia sẻ lại cho đồng nghiệp tại đơn vị mình.

Ngay sau hội nghị, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền đa kênh để NNT biết và sử dụng. Phải làm sao để NNT thấy được lợi ích thực sự: thay vì phải đến cơ quan thuế hay gọi điện chờ đợi, họ có thể hỏi Chatbot bất cứ lúc nào để biết mình nợ bao nhiêu, có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không.

Thứ hai, lấy người nộp thuế làm trung tâm và lấy dữ liệu làm nền tảng. Đây là nội dung rất quan trọng vì đó là vấn đề “Chuẩn hóa dữ liệu”. Công nghệ dù hiện đại đến đâu, AI dù thông minh đến mấy thì “nguyên liệu” đầu vào vẫn là dữ liệu. Do đó, Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở phải tiếp tục lắng nghe phản hồi từ thực tiễn, coi việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu của NNT là nhiệm vụ thường xuyên và sống còn.

“Chúng ta phải quyết tâm làm sạch dữ liệu quản lý. Chỉ khi dữ liệu của chúng ta đảm bảo 4 yếu tố: “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” thì công tác trao đổi, hỗ trợ NNT mới hiệu quả. Khi cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, Trợ lý ảo Chatbot mới có thể đưa ra những câu trả lời chuẩn xác nhất. Nếu dữ liệu đầu vào chưa chính xác, Chatbot có thể đưa ra câu trả lời chưa đúng, khiến người nộp thuế hiểu nhầm và ảnh hưởng đến niềm tin đối với dịch vụ thuế điện tử. Vì vậy, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu chính là xây dựng một nền móng vững chắc để trí tuệ nhân tạo phát huy hiệu quả, giúp ngành Thuế phục vụ người dân tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.” - Ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Thứ ba, tổ chức phối hợp “đúng vai - đúng việc - đúng đầu mối” khi triển khai Chatbot và nâng cấp eTax Mobile. Theo kế hoạch triển khai, Chatbot được tích hợp như một tính năng trong eTax Mobile và được cài đặt, quản trị, vận hành tập trung; đồng thời các đơn vị liên quan phối hợp tập huấn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và định kỳ huấn luyện, nâng cấp. Cục Thuế đề nghị Thuế tỉnh, thành phố/Thuế cơ sở cử đầu mối để kịp thời tổng hợp phản ánh theo đúng nhóm như nếu vướng nghiệp vụ hoặc vướng kỹ thuật thì các nhóm phải đưa ra giải pháp để xử lý nhanh đảm bảo nhu cầu xử lý thông tin và hoạt động của các ứng dụng phải được vận hành thông suốt.