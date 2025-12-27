Lý do nhiều cao tốc vừa bị 'tuýt còi'

TPO - Những ngày cuối năm, khi dòng xe đổ về các đô thị lớn và điểm du lịch ngày một đông, nhiều tuyến cao tốc trên cả nước lại bị cơ quan chức năng “điểm tên” vì các tồn tại kéo dài liên quan đến an toàn giao thông.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là tuyến đầu tiên vừa được nhắc đến trong các đợt kiểm tra cuối năm. Qua rà soát thực địa giữa tháng 12 này, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều kiến nghị từ lần kiểm tra hồi tháng 7 vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Một số hạng mục liên quan trực tiếp đến an toàn như làn dừng xe khẩn cấp, khu vực trạm dừng nghỉ, hệ thống hàng rào bảo vệ và biển cảnh báo vẫn còn tồn tại bất cập .

Ở những đoạn có trạm dừng nghỉ tạm hoặc lối ra vào, việc thiếu chiếu sáng, biển báo chưa rõ ràng khiến tài xế dễ lúng túng, nhất là vào ban đêm. Một số vị trí hàng rào bị hư hỏng hoặc tháo dỡ trái phép cũng làm gia tăng nguy cơ người, gia súc xâm nhập cao tốc - điều đặc biệt nguy hiểm khi xe đang lưu thông ở tốc độ cao.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: Lữ Hồ.

Với người cầm lái, cao tốc giúp rút ngắn hành trình nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo cao hơn. Những đoạn dừng khẩn cấp hay khu vực trạm nghỉ trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được khuyến cáo cần giảm tốc, quan sát kỹ, tránh tâm lý “đường quen, xe chạy đều” dễ dẫn đến chủ quan.

Ngay sau Nha Trang - Cam Lâm, cao tốc Vân Phong - Nha Trang - tuyến mới đưa vào khai thác - cũng được nhắc nhở vì nhiều tồn tại chưa được xử lý triệt để. Theo cơ quan quản lý, trong số các kiến nghị đã nêu từ đợt kiểm tra giữa năm, vẫn còn một số nội dung chậm khắc phục, khiến một vài đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn .

Nút giao Cổ Mã là một ví dụ điển hình khi phương án tổ chức giao thông cần được hoàn thiện đúng thiết kế để hạn chế xung đột. Ngoài ra, một số đoạn mặt đường xuất hiện hư hỏng cục bộ, trong khi hàng rào bảo vệ chưa khép kín hoàn toàn, tạo kẽ hở cho phương tiện không được phép đi vào cao tốc.

Là tuyến cao tốc mới, Vân Phong - Nha Trang đang chịu áp lực khai thác lớn khi lưu lượng xe tăng nhanh dịp cuối năm. Với tài xế, việc tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt chú ý tại các nút giao, trạm dừng nghỉ là yếu tố then chốt để hành trình an toàn hơn.

Ở miền Trung, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục nằm trong danh sách bị nhắc nhở sau đợt kiểm tra giữa tháng 12. Dù đã vận hành nhiều năm, tuyến cao tốc này vẫn còn nhiều tồn tại liên quan đến mặt đường, độ êm thuận tại các khu vực mố cầu, nhánh lên xuống và công tác chiếu sáng, cảnh báo tại trạm dừng nghỉ.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: BXD.

Theo cơ quan chức năng, không ít kiến nghị đã được nêu từ trước nhưng tiến độ khắc phục còn chậm. Điều này khiến tuyến đường - vốn có lưu lượng xe lớn - tiềm ẩn rủi ro cao hơn trong mùa cao điểm lễ, Tết, khi xe khách, xe cá nhân và xe tải cùng gia tăng.

Điểm chung của các tuyến cao tốc bị “tuýt còi” lần này là đều bước vào cao điểm khai thác với lưu lượng xe tăng nhanh, trong khi một số hạng mục bảo đảm an toàn chưa theo kịp yêu cầu thực tế. Hàng rào, biển báo, chiếu sáng hay dải dừng khẩn cấp - những chi tiết tưởng nhỏ - lại có ý nghĩa sống còn khi xe chạy ở tốc độ cao.

Với người tham gia giao thông, những cảnh báo dồn dập trước dịp cuối năm là lời nhắc cần thiết. Khi đi cao tốc, tài xế được khuyến cáo không chủ quan với đường mới, tuân thủ nghiêm tốc độ, giảm tốc tại khu vực nút giao, trạm dừng nghỉ và luôn giữ khoảng cách an toàn, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.