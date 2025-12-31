Thị trường chứng khoán 'rực rỡ pháo hoa' đón năm mới

TPO - Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (31/12), VN-Index đạt mức đóng cửa cao nhất trong năm với mức 1.784 điểm. Tính từ đầu năm VN-Index tăng hơn 517 điểm, đạt mức hiệu suất cao nhất từ năm 2017 đến nay.

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 khép lại với sắc xanh duy trì trên chỉ số, VN-Index tăng hơn 17 điểm, lên 1.784,49 điểm - mức đóng cửa cao nhất trong năm.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm tăng gần 21 điểm, song áp lực chốt lời gia tăng vào cuối ngày, đặc biệt tại nhóm bất động sản, khiến đà tăng bị thu hẹp. Một số cổ phiếu từng dẫn dắt như VIC, VHM hạ nhiệt về cuối phiên.

Động lực chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. VIC tăng 4%, riêng cổ phiếu này đã đóng góp hơn 11 điểm cho VN-Index. VHM tăng 5,5%, đóng góp thêm hơn 6 điểm. Các mã liên quan khác như VPL, VRE cũng giao dịch tích cực. Chỉ số vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm trụ quen thuộc.

Bên cạnh nhóm Vingroup, DGC tiếp tục gây chú ý. Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang tăng hơn 5%. Chỉ trong 2 phiên cuối năm, cổ phiếu tăng hơn 12%, lội ngược dòng sau thời gian điều chỉnh

Nhóm ngân hàng đóng vai trò giữ nhịp, song diễn biến cho thấy sự phân hóa rõ nét. HDB bứt phá mạnh hơn 6%, trở thành một trong những cổ phiếu hỗ trợ chỉ số tốt nhất. Một số mã khác như MBB, TCB, CTG, VCB duy trì sắc xanh nhẹ. Ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại STB, LPB, VPB hay EIB, khiến nhóm ngân hàng chưa thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh.

VN-Index tăng hơn 517 điểm, tương đương 40%.

Tính chung cả năm 2025, VN-Index tăng hơn 517 điểm, tương đương 40%, đánh dấu một năm thăng hoa hiếm có về điểm số. Tuy nhiên, phía sau bức tranh chỉ số là thực tế “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi phần lớn đà tăng vẫn dựa vào một nhóm cổ phiếu trụ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,59 điểm (1%) lên 1.784,49 điểm. HNX-Index giảm 1,73 điểm (0,69%) xuống 248,77 điểm. UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (0,18%) lên 120,97 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 700 tỷ đồng, tập trung vào STV, VPL, MWG, MBB…