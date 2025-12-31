Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thị trường chứng khoán 'rực rỡ pháo hoa' đón năm mới

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (31/12), VN-Index đạt mức đóng cửa cao nhất trong năm với mức 1.784 điểm. Tính từ đầu năm VN-Index tăng hơn 517 điểm, đạt mức hiệu suất cao nhất từ năm 2017 đến nay.

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 khép lại với sắc xanh duy trì trên chỉ số, VN-Index tăng hơn 17 điểm, lên 1.784,49 điểm - mức đóng cửa cao nhất trong năm.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm tăng gần 21 điểm, song áp lực chốt lời gia tăng vào cuối ngày, đặc biệt tại nhóm bất động sản, khiến đà tăng bị thu hẹp. Một số cổ phiếu từng dẫn dắt như VIC, VHM hạ nhiệt về cuối phiên.

Động lực chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. VIC tăng 4%, riêng cổ phiếu này đã đóng góp hơn 11 điểm cho VN-Index. VHM tăng 5,5%, đóng góp thêm hơn 6 điểm. Các mã liên quan khác như VPL, VRE cũng giao dịch tích cực. Chỉ số vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm trụ quen thuộc.

Bên cạnh nhóm Vingroup, DGC tiếp tục gây chú ý. Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang tăng hơn 5%. Chỉ trong 2 phiên cuối năm, cổ phiếu tăng hơn 12%, lội ngược dòng sau thời gian điều chỉnh

Nhóm ngân hàng đóng vai trò giữ nhịp, song diễn biến cho thấy sự phân hóa rõ nét. HDB bứt phá mạnh hơn 6%, trở thành một trong những cổ phiếu hỗ trợ chỉ số tốt nhất. Một số mã khác như MBB, TCB, CTG, VCB duy trì sắc xanh nhẹ. Ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại STB, LPB, VPB hay EIB, khiến nhóm ngân hàng chưa thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh.

screen-shot-2025-12-31-at-160557.png
VN-Index tăng hơn 517 điểm, tương đương 40%.

Tính chung cả năm 2025, VN-Index tăng hơn 517 điểm, tương đương 40%, đánh dấu một năm thăng hoa hiếm có về điểm số. Tuy nhiên, phía sau bức tranh chỉ số là thực tế “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi phần lớn đà tăng vẫn dựa vào một nhóm cổ phiếu trụ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,59 điểm (1%) lên 1.784,49 điểm. HNX-Index giảm 1,73 điểm (0,69%) xuống 248,77 điểm. UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (0,18%) lên 120,97 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 700 tỷ đồng, tập trung vào STV, VPL, MWG, MBB…

Việt Linh
#VN-Index #thị trường chứng khoán #cổ phiếu #Vingroup #đầu tư #chứng khoán Việt Nam #2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục