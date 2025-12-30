Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Nín thở' với chứng khoán cuối năm

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (30/12) khép lại với việc VN-Index duy trì sắc xanh, dù dòng tiền vẫn thận trọng và chưa lan tỏa rộng. Đà tăng của thị trường được nâng đỡ chủ yếu bởi sự cải thiện của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, cùng cú bứt phá tăng trần của DGC.

Chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng điểm, dù diễn biến trong phiên cho thấy sự thận trọng vẫn hiện hữu. Tâm điểm của thị trường tập trung vào bộ đôi VIC - VHM khi hai cổ phiếu này cải thiện đáng kể về cuối phiên, cùng với cú bứt phá mạnh mẽ của DGC khi tăng kịch trần.

screen-shot-2025-12-30-at-164438.png
VIC đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Ngay từ phiên sáng, VN-Index giao dịch trong trạng thái giằng co, dao động hẹp quanh mốc tham chiếu. Dòng tiền chưa lan tỏa rộng khiến thị trường thiếu động lực bứt phá, trong khi áp lực chốt lời vẫn xuất hiện rải rác ở nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên, diễn biến bắt đầu tích cực hơn kể từ đầu phiên chiều khi các cổ phiếu trụ cột dần lấy lại vai trò nâng đỡ chỉ số.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu họ Vingroup có sự cải thiện rõ rệt so với đầu phiên. VIC đảo chiều tăng 2,1%, lên 163.000 đồng/cổ phiếu, trở thành động lực quan trọng cho VN-Index. Trong khi đó, VHM chỉ còn giảm nhẹ 0,9%, còn VRE giảm 1,2%.

Tâm điểm nổi bật nhất của phiên giao dịch hôm nay thuộc về cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang. Sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh, DGC bất ngờ thu hút dòng tiền lớn ngay từ đầu phiên và duy trì đà tăng xuyên suốt cả ngày. Chốt phiên, cổ phiếu này tăng kịch trần 6,9%, lên 65.720 đồng/cổ phiếu, trong trạng thái trắng bên bán.

Sức nóng từ DGC nhanh chóng lan tỏa sang nhóm cổ phiếu phân bón - hóa chất. DPM tăng 2,3%, DCM tăng 0,7%, CSV và một số mã cùng ngành cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu, như VPL đứng đầu nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực, theo sau có BSR, VJC, HPG, HVN, PLX

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,06 điểm (0,69%), lên 1.766,90 điểm. HNX-Index giảm 0,72 điểm (0,29%) xuống 250,50 điểm. UPCoM-Index tăng 0,43 điểm (0,36%) lên 120,64 điểm.Thanh khoản tương đương phiên trước, nhích tăng nhẹ cuối phiên với giá trị giao dịch HoSE hơn 20.500 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 982 tỷ đồng, tập trung vào MWG, FPT, STB, VPB…

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #VIC #VHM #DGC #Thị trường #Giao dịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục