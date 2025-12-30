Công nghiệp Quảng Ninh: Chính sách đúng đắn, thúc đẩy các tọa độ phát triển mạnh mẽ

TPO - PGS.TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, trong giai đoạn từ 2022 đến nay, Quảng Ninh đã xoay chuyển nhận thức và chính sách, tạo định hướng đúng đắn để thúc đẩy công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Quảng Ninh là địa phương đi đầu về phát triển công nghiệp xanh, thông minh. Talkshow “Công nghiệp Quảng Ninh tăng tốc mạnh mẽ - Động lực phát triển xanh, bền vững” do Báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập trung làm rõ định hướng, giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP, TFP đạt trên 55%, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững.