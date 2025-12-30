Giá vàng giảm đồng loạt, điều gì đang xảy ra?

TPO - Khác với mọi khi, khi giá vàng giảm mạnh, người dân mang vàng đi bán khiến giá giảm mạnh hơn nữa, trong lần giảm giá này, tại các cửa hàng vàng, có nơi hết vàng, nơi bán nhỏ giọt.

Giá giảm mạnh, dân vẫn không mua được vàng

Sáng nay (30/12), khi mở cửa giao dịch, giá vàng trong nước đồng loạt giảm gần 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến chiều nay, giá vàng quay đầu tăng nhẹ. Theo đó, vàng miếng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 152 - 154,7 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với cuối giờ sáng nhưng vẫn giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng...

Giá vàng trong nước giảm mạnh bởi giá vàng thế giới giảm hơn 200 USD từ vùng đỉnh xuống còn 4.369 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá vàng thế giới (ảnh: Như Ý).

Mặc dù giá vàng giảm mạnh nhưng số lượng người dân bán ra ít trong khi đó, nhu cầu mua vào vẫn lớn. Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu thông báo hết vàng từ sớm trong khi nhiều thương hiệu vàng khác như Phú Quý, Doji bán nhỏ giọt 1-2 chỉ/người.

Giá bạc cũng đi xuống, ghi nhận mức biến động mạnh hơn so với vàng. Riêng trong sáng nay, giá bạc trong nước giảm 2,4% so với cuối ngày hôm qua, về dưới 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,81-2,90 triệu đồng/lượng. Công ty Sacombank - SBJ mua bán bạc miếng tại 2,85-2,93 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sẽ sớm tăng trở lại

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định đợt giá vàng thế giới giảm trong thời gian gần đây chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, chứ chưa phản ánh sự thay đổi nào mang tính nền tảng có thể đảo chiều xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý này.

“Những yếu tố từng đẩy giá vàng tăng vẫn còn nguyên. Tôi chưa nhìn thấy yếu tố cơ bản nào đủ mạnh để kéo giá vàng xuống”, ông Hiếu nhận định.

Một trong những động lực quan trọng nhất đối với giá vàng hiện nay là bất ổn địa chính trị toàn cầu. Xung đột Nga - Ukraine chưa có tiến triển thực chất, bất chấp những tuyên bố ngoại giao mang tính tích cực. Các điểm nóng khác như Trung Đông hay căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo ông Hiếu, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, nhà đầu tư thường tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, qua đó đẩy giá vàng đi lên. Đây là yếu tố mang tính dài hạn, khó có thể sớm thay đổi.

Bên cạnh địa chính trị, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho giá vàng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giảm lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục nới lỏng trong năm 2026. Mỗi lần lãi suất giảm sẽ làm suy yếu giá trị đồng USD, từ đó hỗ trợ giá vàng tăng.

Hiện, Dollar Index đang ở quanh mức thấp so với đầu năm, cho thấy sức mạnh của đồng USD suy giảm. Theo ông Hiếu, đây là môi trường thuận lợi để vàng duy trì xu hướng tăng. Dù giá vàng thế giới từng tiến sát mốc 4.500 USD/ounce rồi điều chỉnh giảm, song đó chỉ là biến động ngắn hạn.

“Về tổng thể, giá vàng nhiều khả năng sẽ vượt 4.500 USD/ounce và có thể tiến lên vùng 4.600 - 4.700 USD trong thời gian tới”, ông Hiếu dự báo.

Tại Việt Nam, dù Nghị định 232 được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực cho thị trường vàng, nhưng theo ông Hiếu, nguồn cung vàng vẫn là điểm nghẽn lớn. Việc nhập khẩu vàng còn hạn chế khiến giá vàng trong nước liên tục duy trì ở mức cao và chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới.

Những phiên điều chỉnh giảm gần đây chỉ mang tính tạm thời khi giá vàng thế giới đi xuống và nhà đầu tư trong nước chốt lời.

Liên quan thông tin Ngân hàng Nhà nước đang xem xét cho phép một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, ông Hiếu cho rằng, nếu nguồn cung được bổ sung đầy đủ, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có thể thu hẹp.

“Mức chênh lệch hợp lý chỉ nên ở khoảng 3-5 triệu đồng/lượng, bao gồm các chi phí vận chuyển và thuế. Khi đó sẽ không còn tình trạng chênh lệch tới 20 triệu đồng/lượng như hiện nay”, ông Hiếu phân tích.

Tuy nhiên, để đạt được điều này, lượng vàng nhập khẩu phải rất dồi dào, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, điều này khó xảy ra trong bối cảnh nhập khẩu vàng còn liên quan đến dự trữ ngoại hối, tỷ giá và cân đối vĩ mô.

Ông Hiếu cho biết thêm, thời gian gần đây, bạc nổi lên như một kênh đầu tư thay thế khi giá vàng tăng cao và nguồn cung hạn chế. Mức tăng giá của bạc thậm chí cao hơn vàng trong một số giai đoạn. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng bạc không thể thay thế vai trò của vàng.

“Vàng phổ biến hơn, có giá trị cao hơn và đặc biệt là tính thanh khoản vượt trội. Nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn lớn hơn bạc rất nhiều. Việc dòng tiền chuyển sang bạc chủ yếu mang tính phản ứng trước sự khan hiếm của vàng. Đây chỉ là giải pháp thay thế tạm thời. Về lâu dài, vàng vẫn là kênh đầu tư và tích trữ quan trọng nhất”, ông Hiếu nói.