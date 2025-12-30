Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới 'rơi' mạnh, bạc và bạch kim rời đỉnh lịch sử

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng giảm sâu trong phiên giao dịch sáng 30/12, khi nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng nóng kéo dài. Bạc và bạch kim là hai mặt hàng vừa lập đỉnh lịch cũng rút lui mạnh mẽ, kéo theo đà giảm trên toàn thị trường.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay giảm 4,5% xuống còn 4.330,79 USD/ounce sáng 30/12, sau khi chạm đỉnh kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào ngày 26/12. Vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 2 cũng đóng cửa giảm 4,6%, còn 4.343,60 USD/ounce.

Bạch kim chứng kiến mức lao dốc mạnh nhất, mất 14,5% xuống 2.096,53 USD/ounce, sau khi vọt lên đỉnh lịch sử 2.478,50 USD chỉ ít giờ trước đó. Bạc cũng giảm 9,5% xuống 71,66 USD/ounce, lùi từ mức cao kỷ lục 83,62 USD trong phiên. Palladium giao ngay giảm tới 15,9%, còn 1.617,47 USD/ounce.

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - nhận định: Tất cả các kim loại đều vừa bứt phá lên mức cao lịch sử. Việc nhà đầu tư chốt lời khiến thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh đáng kể sau giai đoạn tăng quá mạnh.

istock-2185529942-11zon.jpg
Giá vàng giảm sâu trong phiên giao dịch sáng 30/12, khi nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng nóng kéo dài. Theo The Independent.

Dù giảm sâu trong phiên, vàng vẫn tăng khoảng 65% từ đầu năm. Bạch kim và palladium cũng đang trên đà tăng trưởng dương. Riêng bạc tiếp tục là “ngôi sao” của thị trường với mức tăng tới 147%, nhờ nhu cầu công nghiệp cao, nguồn cung hạn chế và vị thế là khoáng sản chiến lược.

Ông Meger cho rằng các yếu tố nguồn cung thắt chặt vẫn là động lực cơ bản hỗ trợ thị trường bạc trong trung và dài hạn, cùng triển vọng tích cực hướng tới năm 2026.

Trong bối cảnh địa chính trị tiếp tục căng thẳng, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ xem xét lại lập trường đàm phán hòa bình sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành, vàng vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, thường tăng giá trong thời kỳ bất ổn.

Ngoài ra, theo chuyên gia Daniel Ghali của TD Securities, đà giảm giá lần này bị khuếch đại bởi thanh khoản hạn chế do kỳ nghỉ lễ và những yếu tố liên quan đến thời hạn công bố khuyến nghị cuộc điều tra về khoáng sản quan trọng tại Mỹ, khiến biến động thị trường trở nên mạnh hơn thường lệ.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #giá vàng #giá vàng thế giới lao dốc #giá vàng thế giới #world gold price

