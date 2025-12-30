Meey Group bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua công nghệ bất động sản 2025

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của thị trường công nghệ bất động sản (Proptech) Việt Nam khi khái niệm "đăng tin rao vặt" dần lùi vào quá khứ. Thay vào đó là kỷ nguyên của "super app" (siêu ứng dụng). Các ông lớn không còn cạnh tranh về lượng tin đăng, mà đua nhau khép kín hành trình trải nghiệm của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025 (theo báo cáo thường niên Kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố), bất động sản đang trở thành "chiến trường" khốc liệt nhất cho cuộc đua công nghệ. Những cái tên như Batdongsan.com.vn, Rever hay Meey Group không chỉ đơn thuần là các công ty công nghệ, mà đang chuyển mình thành những hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ. Câu hỏi đặt ra cho giới đầu tư: Ai đang thực sự nắm giữ chìa khóa của chuỗi giá trị khép kín này?​

Bất động sản đang trở thành "chiến trường" khốc liệt nhất cho cuộc đua công nghệ (Ảnh minh họa)

Proptech chuyển mình thành cuộc chơi của tính liên kết

Suốt một thập kỷ qua, thị trường Proptech Việt Nam bị thống trị bởi mô hình "listing" (tin đăng). Tuy nhiên, bước sang năm 2025, hành vi của nhà đầu tư đã thay đổi hoàn toàn. Họ không chỉ cần biết "ở đâu bán đất?", mà còn đòi hỏi những câu trả lời phức tạp hơn: "Quy hoạch mảnh đất này ra sao?", "định giá thế nào là hợp lý?", và "làm sao để chốt deal nhanh nhất?".

Sự dịch chuyển này buộc các doanh nghiệp phải thay đổi. Không còn là những mảnh ghép rời rạc, cuộc chơi năm 2025 là cuộc chơi của tính liên kết. Một ứng dụng phải giải quyết được đa điểm chạm của khách hàng, từ tra cứu, định giá đến giao dịch và quản lý tài chính. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho sự ra đời của các "super app" chuyên biệt cho bất động sản.

Là thành viên của PropertyGuru, Batdongsan.com.vn vẫn giữ vững vị thế số 1 về lưu lượng truy cập và dữ liệu người dùng cuối. Chiến lược năm 2025 của đơn vị này tập trung mạnh vào việc nâng cấp trải nghiệm tìm kiếm với các tính năng như "bản đồ nhà đất" và ứng dụng AI để tạo tin đăng nhanh chóng. Tuy nhiên, xét về bản chất, mô hình của Batdongsan.com.vn vẫn nặng về truyền thông và kết nối. Họ là "cửa ngõ" lớn nhất để người mua tìm thấy người bán, nhưng chưa đi sâu vào các công cụ nghiệp vụ chuyên sâu cho nhà đầu tư hay môi giới như tra cứu quy hoạch chi tiết hay quản lý dòng tiền giao dịch.​

Ở một cực khác, Rever chọn con đường Online-to-Offline (O2O) với tham vọng trở thành "Lianjia của Việt Nam" (Lianjia là một trong những hệ thống môi giới bất động sản lớn nhất Trung Quốc). Thế mạnh của Rever nằm ở việc chuẩn hóa dịch vụ môi giới và độ chính xác của dữ liệu "đầu vào".

Năm 2025, Rever tiếp tục tối ưu hóa quy trình giao dịch để mang lại trải nghiệm mượt mà. Tuy nhiên, mô hình này phụ thuộc nhiều vào đội ngũ nhân sự và vận hành vật lý (các trung tâm giao dịch), khiến khả năng mở rộng nhanh chóng thành một nền tảng công nghệ thuần túy gặp những rào cản nhất định về chi phí và nguồn lực.​

Khác biệt với hai hướng đi trên, Meey Group đang nổi lên trong năm 2025 như một đơn vị tiên phong trong việc xây dựng "hệ sinh thái công nghệ bất động sản" hoàn chỉnh. Không chọn cách đối đầu trực tiếp về lưu lượng dữ liệu hay mở sàn giao dịch, Meey Group chọn giải quyết những "nỗi đau" cốt lõi của thị trường bằng công nghệ chuyên sâu.​

Ai đang dẫn đầu cuộc đua khép kín chuỗi giá trị?

Điểm nhấn trong chiến lược "super app" của Meey Group là sự liên kết chặt chẽ giữa các sản phẩm, tạo nên một dòng chảy dữ liệu xuyên suốt mà hiếm doanh nghiệp nào làm được.

Có thể kể đến như ứng dụng Meey Map (bản đồ tra cứu quy hoạch). Đây là bước đầu tiên của mọi quyết định đầu tư. Thay vì phải lên cơ quan chức năng, nhà đầu tư có thể tra cứu quy hoạch xây dựng và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ngay trên nền tảng số. Sản phẩm Meey Atlas (nền tảng bản đồ số) của Meey Group đã vinh dự đạt giải Sao Khuê 2025, khẳng định độ chính xác và tính thực tiễn cao.​

Sau khi biết quy hoạch, nhà đầu tư cần biết giá, Meey Value ra đời để giải quyết nhu cầu trên. Meey Value sử dụng AI và Big Data để định giá bất động sản tự động, giúp người dùng có cơ sở tham chiếu tin cậy, tránh tình trạng "mua hớ, bán rẻ" hay bị thao túng giá.​

Meey Group cũng không quên phát triển một ứng dụng dành cho nhà môi giới và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Meey CRM không chỉ là sổ tay khách hàng mà còn là công cụ quản lý nguồn hàng, nhu cầu và chốt deal hiệu quả.​

Sự kết hợp này tạo ra một chu trình khép kín: Tìm kiếm và kiểm tra quy hoạch (Meey Map), định giá (Meey Value), quản lý giao dịch (Meey CRM).

Nếu coi cuộc đua Proptech là một bàn cờ, thì mỗi doanh nghiệp đang chiếm lĩnh một vị thế riêng.

Batdongsan.com.vn thắng thế ở bề rộng (độ phủ thị trường, nhận diện thương hiệu). Rever thắng thế ở chiều sâu dịch vụ (chất lượng tư vấn, trải nghiệm giao dịch thực tế). Meey Group đang dẫn đầu về tính liên kết công nghệ.

Đối với các nhà đầu tư am hiểu công nghệ, mô hình của Meey Group mang lại giá trị gia tăng rõ rệt nhất. Thay vì phải dùng 3 ứng dụng khác nhau (một để tìm tin, một để soi quy hoạch, một để tính toán dòng tiền), họ tìm thấy lời giải "all in one" trong hệ sinh thái Meey Group.

Việc Meey Group liên tiếp nhận giải thưởng ASEAN Business Awards 2025 và Sao Khuê 2025 là minh chứng cho thấy giới chuyên môn quốc tế và trong nước đã công nhận hướng đi này. Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, tham vọng “lấn sân” ra thị trường quốc tế và mở rộng ra khu vực Đông Nam Á cho thấy tầm nhìn của Meey Group không chỉ gói gọn trong một "chợ tin đăng" nội địa.​

Năm 2025, "super app" bất động sản không còn là khái niệm viển vông. Nó đang hiện hữu và định hình lại cách chúng ta giao dịch. Nhà đầu tư thông minh sẽ không chỉ nhìn vào việc ứng dụng nào có nhiều nhà đẹp, mà sẽ chọn nền tảng nào giúp họ ra quyết định an toàn nhất (nhờ dữ liệu quy hoạch) và nhanh nhất (nhờ công cụ định giá và quản lý).

Trong cuộc đua khép kín chuỗi giá trị này, Meey Group đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ nhờ tư duy sản phẩm bài bản và chiều sâu công nghệ. Từ một startup, họ đã và đang kiến tạo nên một "cơ sở hạ tầng số" thực sự cho ngành bất động sản, mở ra một chương mới minh bạch hơn và chuyên nghiệp hơn cho thị trường Việt Nam.