Lâm Đồng: Giá rau củ quả cao ngất ngưởng

TPO - Sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cuối tháng 11 và tháng 12, nguồn cung rau củ tại Lâm Đồng sụt giảm mạnh, kéo giá thu mua nhiều mặt hàng tăng cao so với ngày thường.

Ghi nhận ngày 29/12 tại các vựa thu mua ở xã Ka Đô, D’ran, Đơn Dương cho thấy giá rau vẫn neo ở mức cao so với một tháng trước.

Cụ thể, đậu leo được thu mua từ 30.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi mức bình thường; su su giá 12.000 đồng/kg, tăng 5.000-6.000 đồng/kg. Nhiều loại rau khác tăng mạnh như bắp cải 600.000 đồng/bao 40kg (gấp đôi trước đây), ớt xanh 180.000 đồng/kg, hành lá 400.000 đồng/bao 30kg, cà chua 50.000 đồng/kg; đậu ve, ngò gai cùng ở mức 30.000 đồng/kg.

Một cơ sở cung ứng rau củ sơ chế, đóng gói rau trước khi đưa ra thị trường.

Theo các đơn vị thu mua nông sản trên địa bàn xã Đơn Dương, mưa lũ khiến nhiều diện tích rau bị hư hại hoặc mất trắng, đặc biệt tại các xã D’ran, Ka Đô và Đơn Dương. Các địa phương trên được xem là vựa rau lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với gần 2.000ha rau màu bị thiệt hại. Nguồn cung sụt giảm đã đẩy giá rau củ tăng cao trên diện rộng.

Chị Cao Thị Việt Quỳnh (trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho biết: "Sáng nay tôi đi mua rau tại chợ Đà Lạt thì bất ngờ vì giá cao ngất ngưởng. Sau đợt mưa lũ hơn một tháng, giá nhiều loại rau vẫn neo ở mức cao, có loại tăng gấp đôi so với ngày thường, khiến chi tiêu sinh hoạt của gia đình bị đội lên đáng kể".

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2025 toàn tỉnh gieo trồng trên 90.000ha rau củ các loại, sản lượng ước đạt 2,6 triệu tấn. Riêng vụ Đông Xuân, diện tích thu hoạch hơn 9.000ha, sản lượng khoảng 300.000 tấn, đủ phục vụ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, mưa lũ cuối tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành rau, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và sản lượng thu hoạch.

Nhiều vườn rau ở Lâm Đồng tan hoang sau lũ.

Để sớm ổn định thị trường, ngay sau mưa lũ, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân cải tạo đất, khôi phục ruộng vườn, xuống giống lại. Người dân được khuyến cáo tập trung trồng các loại rau ngắn ngày nhằm kịp mùa vụ. Dự kiến từ giữa tháng 1/2026, khi lứa rau đầu tiên sau mưa lũ được thu hoạch, thị trường rau củ tại Lâm Đồng sẽ dần hạ nhiệt và trở lại ổn định.