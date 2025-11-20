Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá rau tăng kỷ lục, nông dân ngoại thành Hà Nội vào 'mùa vàng' bội thu

Đức Nguyễn

TPO - Thời điểm này, nông dân trồng rau tại Mê Linh (Hà Nội) đang vào "mùa vàng" khi thu hoạch được sản phẩm chất lượng tốt và bán được giá cao, giúp bà con lấy lại một phần thiệt hại trước đó do thời tiết.

VIDEO: Giá rau tăng vọt sau bão, nông dân Hà Nội phấn khởi thu hoạch.
tp-muaaa-084.jpg
Nhờ chủ động trồng các loại rau ngắn ngày như cải, cần, hành… chỉ hơn một tháng sau bão số 11 (Matmo), nhiều cánh đồng của nông dân xã Mê Linh đã xanh mướt trở lại và sẵn sàng thu hoạch.
tp-muaaa-090.jpg
Những ngày này, bà con rất phấn khởi khi bước vào đợt thu hoạch. Giá rau hiện được thu mua ở mức cao, thậm chí tăng gần gấp đôi so với các tháng trước.
tp-muaaa-094.jpg
tp-muaaa-086.jpg
tp-muaaa-104.jpg
Từ tờ mờ sáng, vợ chồng cô Tĩnh (thôn Yên Nhân, xã Mê Linh) đã tất bật xuống vườn để thu hoạch cải ngọt. Cả ngày hai vợ chồng thu được khoảng 200kg rau. “Hiện giá cải tại vườn là 15 nghìn đồng/kg, mức giá rất tốt nên tôi rất vui. Đợt bão trước, khu vực này bị ngập hết, may mắn là lứa rau mới lên được giá”, cô Tĩnh chia sẻ.
tp-muaaa-103.jpg
Những chuyến xe chất đầy rau tươi được vợ chồng cô Tĩnh chở thẳng tới các đại lý thu mua.
tp-muaaa-078.jpg
Khung cảnh thu hoạch rau đang diễn ra nhộn nhịp trên khắp các cánh đồng của xã Mê Linh. Được biết, Mê Linh hiện là một trong những vùng cung cấp rau xanh lớn nhất cho Thủ đô Hà Nội.
tp-muaaa-100.jpg
Nông dân đang tất bật thu hoạch hành lá. Hiện giá thu mua tại ruộng khoảng 25.000 đồng/kg, trong khi giá bán tại chợ dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng/kg.
tp-muaaa-107.jpg
Rau thu hoạch xong được rửa hết bùn đất trước khi giao thương lái.
tp-muaaa-096.jpg
tp-muaaa-110.jpg
tp-muaaa-089.jpg
Rửa rau cần sau khi thu hoạch, cô Phạm Hằng (xã Mê Linh) phấn khởi cho biết rau cần hiện có giá thu mua tại ruộng khoảng 40.000 đồng/kg. “Giá rau tăng bà con vui lắm, nhưng cũng vì vừa rồi bão làm nhiều ruộng bị ngập úng, rau chết gần hết nên nguồn cung khan hiếm”.
tp-muaaa-111.jpg
Trong ngày, chiếc xe chở nhiều chuyến, được gần 2 tạ rau, ước tính mang về hơn 5 triệu đồng.
tp-muaaa-102.jpg
Từng chuyến xe chở rau nối nhau trở về, mang theo thành quả lao động của bà con sau những ngày chăm sóc vất vả.
tp-muaaa-087.jpg
tp-muaaa-083.jpg
tp-muaaa-076.jpg
Nhìn từ trên cao, những cánh đồng rau xanh mướt trải rộng khắp xã Mê Linh. Được biết, tại địa phương có nhiều vùng trồng rau tập trung như các thôn Tam Đồng, Thanh Lâm, Liên Mạc, Kim Hoa, Chu Phan, Đại Thịnh... cung cấp số lượng lớn rau xanh cho thị trường Hà Nội.
tp-muaaa-108.jpg
Các luống rau được người dân che chắn cẩn thận.
tp-muaaa-099.jpg
Bên cạnh việc thu hoạch, những ngày này người dân cũng tất bật xuống vườn chăm sóc các luống rau, chuẩn bị cho vụ Tết sắp tới với kỳ vọng một mùa bội thu.
Đức Nguyễn
