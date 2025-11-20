Giá rau tăng kỷ lục, nông dân ngoại thành Hà Nội vào 'mùa vàng' bội thu

TPO - Thời điểm này, nông dân trồng rau tại Mê Linh (Hà Nội) đang vào "mùa vàng" khi thu hoạch được sản phẩm chất lượng tốt và bán được giá cao, giúp bà con lấy lại một phần thiệt hại trước đó do thời tiết.