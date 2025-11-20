Giá rau tăng kỷ lục, nông dân ngoại thành Hà Nội vào 'mùa vàng' bội thu

TPO - Thời điểm này, nông dân trồng rau tại Mê Linh (Hà Nội) đang vào "mùa vàng" khi thu hoạch được sản phẩm chất lượng tốt và bán được giá cao, giúp bà con lấy lại một phần thiệt hại trước đó do thời tiết.
Từ tờ mờ sáng, vợ chồng cô Tĩnh (thôn Yên Nhân, xã Mê Linh) đã tất bật xuống vườn để thu hoạch cải ngọt. Cả ngày hai vợ chồng thu được khoảng 200kg rau. “Hiện giá cải tại vườn là 15 nghìn đồng/kg, mức giá rất tốt nên tôi rất vui. Đợt bão trước, khu vực này bị ngập hết, may mắn là lứa rau mới lên được giá”, cô Tĩnh chia sẻ.
Rửa rau cần sau khi thu hoạch, cô Phạm Hằng (xã Mê Linh) phấn khởi cho biết rau cần hiện có giá thu mua tại ruộng khoảng 40.000 đồng/kg. “Giá rau tăng bà con vui lắm, nhưng cũng vì vừa rồi bão làm nhiều ruộng bị ngập úng, rau chết gần hết nên nguồn cung khan hiếm”.
Nhìn từ trên cao, những cánh đồng rau xanh mướt trải rộng khắp xã Mê Linh. Được biết, tại địa phương có nhiều vùng trồng rau tập trung như các thôn Tam Đồng, Thanh Lâm, Liên Mạc, Kim Hoa, Chu Phan, Đại Thịnh... cung cấp số lượng lớn rau xanh cho thị trường Hà Nội.