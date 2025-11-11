Nông dân làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật chăm vụ hoa Tết

TPO - Những ngày này, tại làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng), nhiều hộ nông dân đang tất bật bước vào giai đoạn chăm sóc vụ hoa Tết, với mong muốn hoa nở đúng thời điểm, kịp phục vụ thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Theo ghi nhận, không khí lao động ở làng hoa lớn nhất Đà Nẵng trở nên rộn ràng. Trên khắp các thửa ruộng, nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để ngắt đọt, bón phân, phun thuốc, chăm sóc cho những luống hoa phát triển kịp vụ Tết.
Người dân tranh thủ nắng lên để bón phân, chăm sóc hoa, đảm bảo cây phát triển đúng kế hoạch.
Các chủ vườn hoa Dương Sơn đều mong thời tiết trong những tuần tới thuận lợi, để hoa sinh trưởng tốt và phát triển đúng kế hoạch của người trồng.
Theo Hội Nông dân phường Hòa Xuân, toàn vùng Dương Sơn hiện có 19 hộ trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích khoảng 4,5ha. Các loại hoa chủ lực vẫn là cúc pha lê, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cùng nhiều giống lan và hoa súng phục vụ thị trường Tết.