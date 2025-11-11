Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nông dân làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật chăm vụ hoa Tết

Duy Quốc

TPO - Những ngày này, tại làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng), nhiều hộ nông dân đang tất bật bước vào giai đoạn chăm sóc vụ hoa Tết, với mong muốn hoa nở đúng thời điểm, kịp phục vụ thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026.

tp-langhoalndn-4.jpg
Những ngày này, nông dân Đà Nẵng đã chính thức bước vào vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026. Trên khắp các vườn hoa, cây cảnh, bà con đang khẩn trương xuống giống, chăm sóc từng luống hoa để kịp cung ứng thị trường dịp cuối năm.
tp-langhoalndn-3.jpg
tp-langhoalndn-8-2396.jpg
Theo ghi nhận, không khí lao động ở làng hoa lớn nhất Đà Nẵng trở nên rộn ràng. Trên khắp các thửa ruộng, nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để ngắt đọt, bón phân, phun thuốc, chăm sóc cho những luống hoa phát triển kịp vụ Tết.
tp-langhoalndn-7.jpg
Bà Nguyễn Thị Sung (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) cho biết, từ đầu tháng 8 âm lịch, nông dân tại làng hoa đã bắt đầu xuống giống vụ hoa Tết. “Năm nay, gia đình tôi trồng hơn 1.000 chậu cúc cùng một số loại hoa khác để phục vụ thị trường Tết. Những ngày này, chúng tôi đang tập trung ngắt đọt, bón phân, phun thuốc để hoa phát triển đồng đều, kịp nở đúng dịp”, bà Sung chia sẻ.
tp-langhoalndn-17.jpg
Cũng như bà Sung, nhiều hộ dân tại làng hoa đang đối mặt với khó khăn do mưa nắng thất thường. Một số loại hoa nở sớm hơn dự kiến, buộc người trồng phải cắt tỉa, điều chỉnh lại thời gian chăm sóc để hoa ra đợt mới.
tp-langhoalndn-15.jpg
“Thời gian qua mưa lũ liên tiếp khiến nhiều chậu hoa bị hư hại, lá úng và thối. Khi trời hửng nắng, bà con phải tranh thủ bón phân, ngắt lá, chăm sóc lại để hạn chế thiệt hại, giúp cây phục hồi kịp vụ Tết”, bà Phùng Thị Liên chia sẻ.
tp-langhoalndn-18.jpg
tp-langhoalndn-16.jpg
Người dân tranh thủ nắng lên để bón phân, chăm sóc hoa, đảm bảo cây phát triển đúng kế hoạch.
tp-langhoalndn.jpg
tp-langhoalndn-20-7687.jpg
Các chủ vườn hoa Dương Sơn đều mong thời tiết trong những tuần tới thuận lợi, để hoa sinh trưởng tốt và phát triển đúng kế hoạch của người trồng.
tp-langhoalndn-12.jpg
tp-langhoalndn-14.jpg
Theo Hội Nông dân phường Hòa Xuân, toàn vùng Dương Sơn hiện có 19 hộ trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích khoảng 4,5ha. Các loại hoa chủ lực vẫn là cúc pha lê, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cùng nhiều giống lan và hoa súng phục vụ thị trường Tết.
tp-langhoalndn-5.jpg
Bên cạnh các giống truyền thống, nhiều hộ dân mạnh dạn trồng thử nghiệm các giống hoa mới như cúc Pico, cúc đỏ thẫm, cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc thạch bích tím… Từ tháng 10 âm lịch, bà con tiếp tục xuống giống hoa vạn thọ, thược dược, hoa treo để kịp phục vụ thị trường Tết. Hội Nông dân phường cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, giúp nông dân chủ động chăm sóc, bảo đảm hoa nở đồng loạt và đạt chất lượng cao.
Duy Quốc
#làng hoa Dương Sơn #Đà Nẵng #hoa Tết #nông dân chăm vụ hoa Tết #Dương Sơn #vụ hoa Tết #phục vụ thị trường #Tết Bính Ngọ 2026 #tất bật #rộn ràng #làng hoa lớn nhất Đà Nẵng #vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục