Nông dân làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật chăm vụ hoa Tết

TPO - Những ngày này, tại làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng), nhiều hộ nông dân đang tất bật bước vào giai đoạn chăm sóc vụ hoa Tết, với mong muốn hoa nở đúng thời điểm, kịp phục vụ thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026.