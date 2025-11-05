Nông dân Bình Lợi 'căng mình' cứu mai vụ Tết

TPO - Làng mai vàng xã Bình Lợi (TPHCM) nổi tiếng với những gốc mai cổ, mai siêu bông, mai bonsai giá trị cao bị ngập sâu do ảnh hưởng mưa lớn, triều cường và xả lũ những ngày qua. Địa phương và nhà vườn tìm mọi cách cứu vườn mai, đến hơn 10 ngày qua vẫn còn hàng chục hecta mai vàng vẫn phải sống chung với nước.

Trưa ngày 4/11, tại xã Bình Lợi (TPHCM), nhiều vườn mai ở ấp 2, 3 và 4 vẫn bị ngập cục bộ. Nước ngập lâu khiến nhiều cây mai bắt đầu vàng lá, héo úa…

Giữa mảnh vườn loang nước, ông Dương Tình - chủ vườn mai với hơn 10 năm tuổi đứng nhìn hàng trăm gốc mai với vẻ lo lắng. Ông nói, năm nào cũng có ngập nhưng chưa lần nào thấy nước dâng cao và ngập lâu như năm nay.

Hơn 10 ngày qua, hàng chục hecta diện tích trồng mai tại xã Bình Lợi vẫn ngập trong nước

Theo ông Tình, thời điểm này hằng năm, nhà vườn bắt đầu làm nụ, chăm cây cho vụ Tết. Giờ ai cũng căng mình rút nước ra khỏi vườn. “Nhìn những cây mai chăm cả năm nay có nguy cơ hư hại, tôi chỉ biết xót xa” - ông nói.

Mỗi năm, ông Tình đầu tư gần nửa tỷ đồng cho chi phí mua đất, phân bón và thuê nhân công, chưa tính tiền cây giống. “Ngập thế này không biết có bán Tết được không. Nhờ xã hỗ trợ bơm nước miễn phí, chứ hơn 10 ngày nay nước tràn bờ, không thể bơm nổi. Tôi có vay ngân hàng, giờ không biết lấy gì để trả nợ” – người nông dân chia sẻ.

Lãnh đạo địa phương hỗ trợ nông dân bơm rút nước ra khỏi vườn

Giám sát quá trình bơm nước tại các nhà vườn, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Hóc Môn - Bình Chánh cho biết, đã huy động nhiều nhân lực và máy móc để hỗ trợ nông dân. “Chúng tôi điều động 12 máy bơm hoạt động ngày đêm giúp bà con an tâm. Mưa lớn kết hợp triều cường nên phải vận hành liên tục, điều tiết nước kịp thời. Khi nước lớn thì đóng cống, nước rút thì bơm hết công suất để tránh ngập úng” - ông Đăng nói.

Cách đó không xa, ông Bùi Ngọc Đức, chủ vườn mai Hữu Đức với 2ha trồng mai nói rằng, toàn bộ vườn vừa trải qua đợt ngập úng kéo dài nhiều ngày. “Đây là đòn chí mạng với cây mai, nhất là khi đang vào giai đoạn nuôi nụ chuẩn bị Tết. Hơn 10 ngày nay nhiều vườn vẫn còn ngập sâu, chúng tôi phải nhờ địa phương hỗ trợ bơm nước ra khỏi nội đồng” - ông Đức nói.

Các máy bơm hoạt động liên tục ngày đêm

Theo ông Đức, ảnh hưởng của triều cường năm nay sẽ khiến sản lượng mai Tết giảm, giá có thể tăng so với mọi năm. “Ngay từ đầu tôi đã chủ động đê bao, be bờ và bơm nước ra kênh, nên diện tích bị ngập khoảng 20%. Tôi nghĩ nông dân nên chủ động hệ thống tưới tiêu để hạn chế ngập cục bộ” – ông Đức chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Văn Thiêm, Chi hội trưởng nông dân ấp 4, Tổ trưởng Tổ hợp tác mai vàng Bình Lợi thông tin, làng mai hiện có khoảng 500ha. Triều cường và mưa lớn gây ngập cục bộ, nông dân tự bơm chống úng nhưng không hiệu quả. Nhờ chính quyền đưa máy bơm tiêu nước, tình hình tạm ổn, nhưng mưa lớn hôm qua khiến nhiều nơi ngập trở lại.

Ông Thiêm kiến nghị địa phương tiếp tục duy trì máy bơm hỗ trợ bà con. “Một số kênh nội đồng chưa có điện nên nông dân chưa thể lắp máy bơm cố định, rất mong sớm có lưới điện nội đồng để chủ động hơn, giảm chi phí so với việc dùng máy xăng, máy dầu như hiện nay” – ông Thiêm đề xuất.

Nhiều cây mai bắt đầu có hiện tượng vàng lá do ngập nước lâu ngày, nhà vườn dự báo năm nay sản lượng mai sẽ giảm

Theo Hội Nông dân xã Bình Lợi, từ ngày 23 - 28/10, triều cường, mưa lớn và xả lũ hồ Dầu Tiếng đã làm khoảng 900ha cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng; trong đó hơn 500ha là mai vàng ngập nặng. Người dân phải bơm nước liên tục để cứu vườn.

UBND xã Bình Lợi cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Hội Nông dân xã đã phối hợp khảo sát, vận hành hệ thống máy bơm kênh 1, đồng thời vận động hội viên có máy bơm gia đình cùng tham gia bơm tiêu nước.

Tuy nhiên, lượng mưa lớn và triều cường tăng cao khiến các máy bơm hiện có chưa đủ công suất. Hội Nông dân xã đã báo cáo Đảng ủy, đề xuất UBND xã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, vận hành thêm hệ thống bơm nước ở kênh Tràm Lầy 1, Tràm Lầy 2 và kênh Chài Chìm.

Nông dân tích cực rút nước, sau đó chăm sóc trở lại để mai phục hồi

Bà Nguyễn Thị Gọn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi cho biết, UBND xã đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, Chi cục Thủy lợi và Xí nghiệp Thủy lợi Hóc Môn - Bình Chánh hỗ trợ tăng cường khoảng 20 máy bơm công suất lớn, bố trí nhân lực vận hành, đồng thời phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh đảm bảo nguồn điện phục vụ chống ngập.

“Nhờ sự phối hợp của các đơn vị, nước ở khu vực Làng mai vàng Bình Lợi đã rút được khoảng 70%, riêng khu vực Tràm Lầy 1 và Tràm Lầy 2 đạt khoảng 30%. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến triều cường, báo cáo kịp thời để có giải pháp chủ động hỗ trợ nông dân. Mục tiêu là sớm ổn định sản xuất, chuẩn bị cho vụ mai Tết sắp tới” - bà Gọn thông tin.