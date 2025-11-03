Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Ấm lòng những bếp cơm thanh niên giữa mưa lũ

Giang Thanh

TPO - Giữa mưa lũ bủa vây, những bếp cơm thanh niên liên tục đỏ lửa, tiếp sức cho hàng ngàn người dân Đà Nẵng đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

tp-bep-an-tanh-nien-1.jpg
tp-bep-com-thanh-nien-16.jpg
tp-bep-an-tanh-nien-2.jpg
tp-bep-com-thanh-nien-14.jpg
Những ngày nước lớn bủa vây các khu dân cư trên địa bàn phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), để hỗ trợ người dân, Đoàn phường Điện Bàn Đông đã nhanh chóng phối hợp với các CLB thiện nguyện triển khai bếp cơm thanh niên, nấu những bữa ăn nóng hổi cho người dân bị ngập lụt. Ảnh: G.T
tp-bep-com-thanh-nien-17.jpg
Hàng chục tình nguyện viên﻿ hăng hái tham gia phụ giúp. Những bếp cơm dã chiến được tổ chức, mượn tạm trường học, nhà dân... Các đoàn viên thanh niên chia nhau phụ giúp các khâu, từ sơ chế, đến nấu nướng, đóng gói và vận chuyển đến các khu dân cư.
tp-bep-com-thanh-nien-15.jpg
tp-bep-com-thanh-nien-19.jpg
Giữa dòng nước lũ bộn bề, hàng nghìn suất cơm, phần bún, phần cháo nóng hổi đã được chuyển đến tận tay những người dân vùng lũ trong thời điểm khó khăn.
tp-bep-an-tanh-nien-4.jpg
Theo chị Ngô Thị Tú Trinh - Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Đông, chỉ trong 3 ngày, bếp ăn thanh niên phường Điện Bàn Đông đã phối hợp cùng các CLB thiện nguyện hỗ trợ gần 2.000 suất cơm, bún, cháo... đến các bệnh nhân và người nhà bị cô lập tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, bà con nhân dân các khối phố bị ngập sâu như: Cổ An Tây, Quảng Hậu, Ngân Hà, 7A...
tp-bep-com-thanh-nien-12.jpg
tp-bep-com-thanh-nien-13.jpg
"Dù điều kiện khó khăn, vất vả nhưng lực lượng đoàn viên thanh niên phường vẫn căng mình để hỗ trợ người dân trong thời điểm ngặt nghèo. Bên cạnh bếp cơm thanh niên, Đoàn phường còn trao tặng những suất quà gồm: nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men... để "dìu" bà con qua lúc khó khăn", chị Trinh nói.
tp-bep-com-thanh-nien-6.jpg
Là phường ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng nhưng Hòa Xuân vẫn có những điểm bị ngập sâu, cô lập nhiều ngày do nước lũ. Tiếp sức bà con﻿, Đoàn phường Hòa Xuân đã nhanh chóng triển khai bếp ăn thanh niên, cung cấp những bữa ăn nóng hổi mỗi ngày cho các hộ dân bị cô lập.
tp-bep-com-thanh-nien-7.jpg
Dù mưa lũ, điều kiện khó khăn, nhưng các bạn đoàn viên thanh niên vẫn nỗ lực để đảm bảo những suất cơm nóng với đầy đủ rau củ, thịt cá cho các hộ dân bị nước lũ "bủa vây" ở các khu dân cư Tây An, Phong Nam...
tp-bep-com-thanh-nien-9.jpg
tp-bep-com-thanh-nien-8.jpg
Những suất ăn được lực lượng tình nguyện viên vận chuyển đến các điểm tập kết, sau đó, lội nước lũ hoặc vận chuyển bằng thuyền, xuồng, "ship" đến từng nhà phát cho người dân.
tp-bep-com-thanh-nien-11.jpg
tp-bep-com-thanh-nien-10.jpg
Theo chị Nguyễn Thị Bích Ngân - Bí thư Đoàn phường Hòa Xuân, hàng trăm suất cơm đã được lực lượng đoàn viên thanh niên "ship" đến tận tay người dân vùng lũ, giúp bà con bớt lo lắng vấn đề cơm nước, nấu nướng trong những ngày chống chọi với mưa ngập. "Đó là cách để tuổi trẻ Hòa Xuân tiếp sức bà con trong lũ dữ, xoa dịu những khó khăn, vất vả của bà con do thiên tai", chị Ngân nói.
tp-bep-com-thanh-nien-4.jpg
Ngay khi tiếp nhận thông tin Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bị kẹt trong nước lũ, cả ngàn bệnh nhân và người nhà mắc kẹt, Đoàn trường Đại học Đông Á tổ chức nấu và chuẩn bị 600 suất ăn cho bà con.
tp-bep-com-thanh-nien-3.jpg
tp-bep-com-thanh-nien-2.jpg
Anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á, cho biết: "Bên cạnh các suất ăn, Đội SOS của trường đã được kích hoạt, triển khai hỗ trợ sinh viên và bà con kê dọn đồ đạc và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, đội còn tổ chức "cứu hộ" xe máy cho bà con ở các vùng ngập sâu trên địa bàn TP Huế và TP Đà Nẵng".
tp-bep-com-thanh-nien-5.jpg
Giữa mưa lũ, những bếp cơm thanh niên﻿ liên tục đỏ lửa, tiếp sức cho hàng ngàn người dân Đà Nẵng đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Giang Thanh
#bếp cơm thanh niên #Đà Nẵng #mưa lũ #tình nguyện viên #hỗ trợ người dân #cứu trợ thiên tai #Đoàn Thanh niên #Huế

