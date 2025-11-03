Ấm lòng những bếp cơm thanh niên giữa mưa lũ

TPO - Giữa mưa lũ bủa vây, những bếp cơm thanh niên liên tục đỏ lửa, tiếp sức cho hàng ngàn người dân Đà Nẵng đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ.