Ấm lòng những bếp cơm thanh niên giữa mưa lũ

TPO - Giữa mưa lũ bủa vây, những bếp cơm thanh niên liên tục đỏ lửa, tiếp sức cho hàng ngàn người dân Đà Nẵng đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Những ngày nước lớn bủa vây các khu dân cư trên địa bàn phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), để hỗ trợ người dân, Đoàn phường Điện Bàn Đông đã nhanh chóng phối hợp với các CLB thiện nguyện triển khai bếp cơm thanh niên, nấu những bữa ăn nóng hổi cho người dân bị ngập lụt. Ảnh: G.T
Giữa dòng nước lũ bộn bề, hàng nghìn suất cơm, phần bún, phần cháo nóng hổi đã được chuyển đến tận tay những người dân vùng lũ trong thời điểm khó khăn.
"Dù điều kiện khó khăn, vất vả nhưng lực lượng đoàn viên thanh niên phường vẫn căng mình để hỗ trợ người dân trong thời điểm ngặt nghèo. Bên cạnh bếp cơm thanh niên, Đoàn phường còn trao tặng những suất quà gồm: nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men... để "dìu" bà con qua lúc khó khăn", chị Trinh nói.
Những suất ăn được lực lượng tình nguyện viên vận chuyển đến các điểm tập kết, sau đó, lội nước lũ hoặc vận chuyển bằng thuyền, xuồng, "ship" đến từng nhà phát cho người dân.
Theo chị Nguyễn Thị Bích Ngân - Bí thư Đoàn phường Hòa Xuân, hàng trăm suất cơm đã được lực lượng đoàn viên thanh niên "ship" đến tận tay người dân vùng lũ, giúp bà con bớt lo lắng vấn đề cơm nước, nấu nướng trong những ngày chống chọi với mưa ngập. "Đó là cách để tuổi trẻ Hòa Xuân tiếp sức bà con trong lũ dữ, xoa dịu những khó khăn, vất vả của bà con do thiên tai", chị Ngân nói.
Anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á, cho biết: "Bên cạnh các suất ăn, Đội SOS của trường đã được kích hoạt, triển khai hỗ trợ sinh viên và bà con kê dọn đồ đạc và di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, đội còn tổ chức "cứu hộ" xe máy cho bà con ở các vùng ngập sâu trên địa bàn TP Huế và TP Đà Nẵng".