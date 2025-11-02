Nỗ lực ‘hồi sinh’ hàng nghìn xe máy ngập lũ tại Huế

TPO - Sau trận mưa lũ lịch sử, hàng nghìn xe máy ở Huế bị ngập nước, hư hỏng. Trước tình trạng này, hàng chục giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Đại học Đông Á (Đà Nẵng) và các thành viên PUN75 cùng tích cực tham gia chương trình Sửa xe miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, giúp “hồi sinh” nhiều phương tiện đi lại và mưu sinh của người dân Huế.

Chương trình do Thành Đoàn Huế phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (CĐCN) và PUN75 (Hội Phản ứng nhanh TP Huế) triển khai. Ngay khi chương trình khởi động, hơn 40 giảng viên và sinh viên của Trường CĐCN Huế đã đăng ký tham gia, cùng với đó là hội viên PUN75…

VIDEO: Hồi sinh hàng nghìn phương tiện mưu sinh, đi lại﻿ cho người dân Huế.

Đáng chú ý, trong số hàng chục tình nguyện viên, giảng viên tham gia “cứu” xe cho người dân Huế, có một nhóm khoảng 20 sinh viên tình nguyện đến từ TP Đà Nẵng. Từ nhiều ngày nay, họ đã có mặt tại vùng lũ Cố đô để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đó là những sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng). Thời điểm mưa lũ khốc liệt, nhóm này vượt hơn 100 km chặng đường mưa lũ ra Huế mang theo dụng cụ, dầu nhớt và linh kiện để hỗ trợ sửa xe ngập nước cho người dân.

Bạn Nguyễn Tú - sinh viên năm 4 khoa Công nghệ ô tô (Trường Đại học Đông Á), chia sẻ: “Khi nghe tin Huế ngập nặng, tụi em xin phép nhà trường lên đường ngay. Xe hỏng nhiều lắm, có khi phải tháo rời từng bộ phận, làm đến khuya mới xong”.

Hàng trăm xe máy bị ngập lụt tập kết về điểm sửa Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Anh Đặng Thế Anh - Bí thư Đoàn Trường CĐCN Huế cho biết, chỉ trong hai ngày đầu, xưởng đã tiếp nhận hơn 1.000 xe gắn máy bị ngập nước, trong đó gần 500 xe đã hoàn tất sửa chữa. “Mục tiêu là làm nhanh, an toàn, giúp người dân có phương tiện đi lại, làm ăn trở lại sớm nhất”, anh nói.

Anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn Huế, thông tin thêm: “Trung bình mỗi ngày, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ xử lý từ 300 - 400 xe. Dự kiến đến khi kết thúc vào ngày 3/11, tổng số xe được sửa chữa có thể đạt 1.500 chiếc”.

Chương trình giúp hồi sinh hàng trăm xe gắn máy mỗi ngày.

Nhiều người dân khi nghe tin về chương trình Sửa xe miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt được tổ chức tại Trường CĐCN Huế đã đưa xe máy đến chờ sửa từ sớm. Bà Loan (ngụ đường Nguyễn Huệ, TP Huế) xúc động nói: “Xe bị ngập hai lần, đem ra tiệm sửa tốn tiền lắm. Giờ có các tình nguyện viên, sinh viên và các thầy sửa giúp miễn phí, tôi mừng lắm”.

Sinh viên Đại học Đông Á tham gia sửa xe ngập nước﻿ hỗ trợ người dân tại Huế.

Cạnh đó, bạn Hoàng Trọng Vương - sinh viên tại Huế, kể: “Xe em ngập nước nặng, tưởng hư hẳn. Nhờ chương trình mà giờ xe đã vận hành bình thường”.

Kiểm tra, xử lý những 'ca' nặng.

Hiện hơn 50 thợ sửa xe, giảng viên và sinh viên tình nguyện thay phiên nhau làm việc liên tục nhiều giờ mỗi ngày tại điểm sửa xe miễn phí của Trường CĐCN Huế. Từng khoảng sân nhỏ - nơi nước lụt vừa rút đi, đã được họ tận dụng làm không gian để kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa xe ngập nước.

Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế để 'cứu' xe hỏng do ngập nước.

Đối với PUN75, không chỉ sửa xe miễn phí giúp người dân, các thành viên của tổ chức này còn tham gia vận chuyển dầu nhớt, phụ tùng, điều phối hàng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ mai táng cho các nạn nhân trong lũ tại Huế.

Anh Nguyễn Đình Anh Khoa - Chủ tịch PUN75, cho biết: “Chúng tôi đang kêu gọi tài trợ thêm dầu nhớt, bugi, lọc gió để mở thêm các điểm sửa chữa xe máy miễn phí cho người dân ở khu vực rạp Hưng Đạo (phường Phú Xuân), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Huế (phường Thuận Hóa) và một số khu vực xa hơn”.