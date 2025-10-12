Bộ Công an ủng hộ 28 tỷ đồng giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, đã quyết định trích 28 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão số 10 (Bualoi).

Hỗ trợ 8 tỉnh chịu thiệt hại nặng

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí Thứ trưởng tham gia ủng hộ tại buổi lễ.

Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn kéo dài, nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đã bị thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 3/10, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân vùng bão lũ, ngay trước phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí Thứ trưởng cùng Trưởng đoàn của 64 Đoàn đại biểu dự Đại hội đã trực tiếp quyên góp, chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Theo quyết định của Bộ Công an, 4 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Tuyên Quang và Lào Cai được hỗ trợ 5 tỷ đồng/tỉnh; 4 tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Trị được hỗ trợ 2 tỷ đồng/tỉnh.

Giám đốc Công an 8 tỉnh sẽ thay mặt Bộ Công an chuyển kinh phí đến UBND các tỉnh để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Bộ Công an cũng cho biết, với những địa phương khác nếu tiếp tục chịu thiệt hại nặng, Bộ sẽ xem xét hỗ trợ bổ sung.

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được tăng cường về các điểm xung yếu, phối hợp cùng chính quyền địa phương sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người bị cô lập, giúp dân dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống.

Cả lực lượng chung tay ủng hộ

Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Tổ chức cán bộ đang hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, đóng góp qua Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 31/10/2025. Cục Tổ chức cán bộ cũng đề nghị các đơn vị rà soát trường hợp cán bộ, chiến sĩ và thân nhân bị thiệt hại để xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 137ngày 25/2/2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Việc trích Quỹ Nghĩa tình đồng đội hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ thể hiện tấm lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, luôn có mặt ở tuyến đầu, cùng nhân dân vượt qua hoạn nạn, dựng lại cuộc sống sau bão lũ.