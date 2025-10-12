Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Bộ Công an ủng hộ 28 tỷ đồng giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, đã quyết định trích 28 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão số 10 (Bualoi).

Hỗ trợ 8 tỉnh chịu thiệt hại nặng

999.jpg
Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đồng chí Thứ trưởng tham gia ủng hộ tại buổi lễ.

Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn kéo dài, nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đã bị thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 3/10, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân vùng bão lũ, ngay trước phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí Thứ trưởng cùng Trưởng đoàn của 64 Đoàn đại biểu dự Đại hội đã trực tiếp quyên góp, chung tay sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng thiên tai. Theo quyết định của Bộ Công an, 4 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Tuyên Quang và Lào Cai được hỗ trợ 5 tỷ đồng/tỉnh; 4 tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Trị được hỗ trợ 2 tỷ đồng/tỉnh.

Giám đốc Công an 8 tỉnh sẽ thay mặt Bộ Công an chuyển kinh phí đến UBND các tỉnh để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Bộ Công an cũng cho biết, với những địa phương khác nếu tiếp tục chịu thiệt hại nặng, Bộ sẽ xem xét hỗ trợ bổ sung.

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được tăng cường về các điểm xung yếu, phối hợp cùng chính quyền địa phương sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người bị cô lập, giúp dân dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống.

Cả lực lượng chung tay ủng hộ

777.jpg
Các đại biểu tham gia ủng hộ tại lễ phát động.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Tổ chức cán bộ đang hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, đóng góp qua Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 31/10/2025. Cục Tổ chức cán bộ cũng đề nghị các đơn vị rà soát trường hợp cán bộ, chiến sĩ và thân nhân bị thiệt hại để xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 137ngày 25/2/2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Việc trích Quỹ Nghĩa tình đồng đội hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ thể hiện tấm lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, luôn có mặt ở tuyến đầu, cùng nhân dân vượt qua hoạn nạn, dựng lại cuộc sống sau bão lũ.

Minh Đức
#Hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ #Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND #Ủng hộ các tỉnh chịu thiệt hại #Vai trò của Bộ Công an trong thiên tai #Tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái #Hành động của lực lượng công an nhân dân #Phản ứng của chính quyền trước thiên tai #Hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn

Xem thêm

Cùng chuyên mục