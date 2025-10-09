9 cán bộ chiến sĩ Công an Thái Nguyên bị thương khi chống lũ, cứu nạn cứu hộ

TPO - Trong những ngày qua, đã có 9 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong khu vực ngập lụt.

Sáng 9/10, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã đến bệnh xá Công an tỉnh thăm đại úy Dương Quang Huy (Công an phường Linh Sơn) bị thương trong quá trình hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt và trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già tại khu vực ngập lụt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thăm, động viên chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung biểu dương tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân; động viên các đồng chí khắc phục khó khăn, sớm bình phục sức khỏe để trở lại công tác.

Thống kê cho thấy, đến thời điểm này đã có 9 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong khu vực ngập lụt.

Lực lượng công an phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân vùng lũ

Trưa ngày 9/10, Đài khí tượng và thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh hầu như không có mưa. Tuy nhiên, do đã có mưa rất lớn trong thời gian dài, độ ẩm đất đã bão hòa, lũ trên nhiều sông tuy đã rút nhưng vẫn còn ở mức cao; Đặc biệt là vùng hạ lưu sông Cầu mực nước vẫn ở mức cao (tại trạm thủy văn Gia Bẩy lúc 11 giờ ở mức 26,84m, dưới báo động 3 và đang có xu thế rút dần; tại Chã là 12,02m, trên báo động 3 là 2,02m), nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sụt lún đất ngay cả khi không mưa.