Xã hội

Google News

Hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Nguyên tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tổng cộng hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an trong tỉnh tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10/2025, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 100mm - 437mm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, khu dân cư bị ngập sâu gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của nhân dân.

558911278-1232944792201074-7485548396359104763-n.jpg
558949994-1232944682201085-6893387077557785038-n.jpg
photo-library-20251007111444-b8fdfa35-bc6f-4482-afa4-0215d869ff8b-003-4-1.jpg
Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng gia cố đê sông Cầu

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp đến các địa bàn trọng yếu, xung yếu bị ảnh hưởng do mưa lũ để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão. Công an Thái Nguyên cũng đã huy động tổng cộng hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an trong tỉnh tham gia công tác khắc phục thiên tai.

Theo đó, các lực lượng công an tỉnh đã phối hợp, triển khai phương án hỗ trợ, di dời người dân tại những nơi bị cô lập. Ví như, chiều ngày 7/10 đã phối hợp di tản thành công hơn 100 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (Thái Nguyên) bị cô lập từ chiều ngày 6/10 đến nơi an toàn.

photo-library-20251007111756-0ee3f191-9813-401c-87d3-4aec7782c1a8-007-1.jpg
photo-library-20251007111756-a6dbc458-426e-4b9d-a4aa-4b4a981a5fa9-008.jpg
photo-library-20251007175835-07e3659b-3f32-4d6c-ba94-2bbf0ad4032f-anh-5-37.jpg
Lực lượng Công an Thái Nguyên hỗ trợ di tản người và tài sản của nhân dân vùng ngập sâu.

Bên cạnh đó, các lực lượng công an tỉnh cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập lụt, sạt lở, không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, mưa lớn khiến mực nước sông Cầu dâng lên nhanh, nhiều vị trí vượt mức báo động 3. Từ sáng sớm ngày 7/10, hàng trăm trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân đội và các đơn vị chức năng vận chuyển vật liệu gia cố đê sông Cầu.

photo-library-20251007175835-7fd1da86-45a5-4486-9e41-57e70853e265-anh-4-57.jpg
Công an xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên) cứu 2 người dân bị mắc kẹt trong nhà bị ngập nước và đưa ra khu vực an toàn.

Theo dự báo, tình hình mưa lũ tại Thái Nguyên thời gian tới còn diễn biến phức tạp. Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị trực 24/24h, sẵn sàng nhân lực, vật lực cứu trợ, cứu nạn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Công an #Ngập sâu #Di tản #Cứu nạn

