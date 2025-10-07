Thái Nguyên: Nước lũ sông Cầu có thể cao hơn trận lũ lịch sử năm 1971

TPO - Theo dự báo, trong đêm nay mực nước sông Cầu vẫn có khả năng tăng trở lại. Trong đó, tại trạm Gia Bẩy, đỉnh lũ có thể vượt báo động 3 từ 2,0-2,3m và cao hơn mức lũ lịch sử năm 2024. Tại trạm Chã, đỉnh lũ có thể cao hơn lũ lịch sử 8/1971 từ 0,3-0,5m, đạt đỉnh vào chiều 8/10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong đêm 6 và ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 100mm - 437mm.

Mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng, lũ quét và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản và hoa màu của nhân dân. Đặc biệt, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị cắt điện với hơn 200.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Thái Nguyên, đến chiều 7/10, đã có 301 trạm biến áp do công ty quản lý bị ngập, buộc phải cắt điện.

Trong đó, lưới điện 110kV gồm trạm biến áp (TBA )110KV Thịnh Đán và TBA 110KV Xi Măng Thái Nguyên đã phải cắt điện khẩn cấp do ngập lụt nghiêm trọng.

Điện lực Thái Nguyên khắc phục sự cố điện

Đối với lưới điện trung áp, có tổng cộng 36 phân đoạn đường dây trung thế bị sự cố, ngập lụt khiến nhiều khu vực mất điện. Các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề, như: Chợ Mới, Na Rì, Ba Bể, Bắc Kạn, Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai và khu vực TP. Thái Nguyên (cũ).

Đối với lưới điện hạ áp, nhiều khu vực bị ngập sâu, các TBA và tuyến đường dây hạ thế đã được công ty chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Tổng cộng, có hơn 200.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện nay, tình hình mưa bão vẫn diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục duy trì ứng trực 24/24h; khẩn trương kiểm tra, khắc phục, xử lý sự cố, khôi phục hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Lũ trên sông Cầu đoạn qua phường Linh Sơn chiều ngày 7/10

Lũ sông cầu đạt đỉnh chiều ngày 8/10

Theo Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên, từ chiều ngày 7/10, nước lũ trên sông Cầu vẫn trên diễn biến phức tạp. Mực nước tại nhiều trạm đo hầu hết vẫn trên báo động 3. Cụ thể, tại trạm đo Bắc Kạn mực nước là 131,93m (dưới báo động 1); Thác Giềng là 100,45m (trên báo động 3), Chợ Mới là 60,22m (trên báo động 3 là 2,22m); Gia Bẩy 28,87m (trên báo động 3 là 1,87m)…

Theo dự báo, từ chiều và đêm nay mực nước sông Cầu vẫn có khả năng tăng trở lại. Tại trạm Gia Bẩy, lũ lên nhanh, đỉnh lũ có thể vượt báo động 3 từ 2,0-2,3m (cao hơn mức lũ lịch sử năm 2024). Tại trạm Chã, đỉnh lũ có thể cao hơn lũ lịch sử tháng 8/1971 từ 0,3-0,5m, đạt đỉnh vào chiều 8/10.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối, các xã, phường có nguy cơ ngập sâu. Ví như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Bắc Kạn, Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, Nghĩa Tá, yên Phong, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa…

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; hạn chế di chuyển qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.