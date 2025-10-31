Ca sĩ Hà Anh Tuấn đồng hành với Trung ương Đoàn hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung

TPO - Ca sĩ Hà Anh Tuấn đồng hành với Trung ương Đoàn ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Trước những thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung những ngày qua, ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty Việt Vision đã đồng hành với T.Ư Đoàn, ủng hộ 500 triệu đồng nhằm sẻ chia, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN&MT, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại, ngập lụt các tỉnh, thành là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Tính đến ngày 31/10, mưa lũ đã khiến 24 người chết, mất tích trong đó 13 người chết (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 8 người, Lâm Đồng 2 người); 11 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Huế 6 người, Đà Nẵng 4 người); 34 người bị thương (Huế 1 người, Đà Nẵng 31 người, Quảng Ngãi 2 người).

Đến sáng 31/9, trên 70.000 ngôi nhà ở Đà Nẵng bị ngập do mưa lũ.

Mưa lũ đã làm 56 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 54, Quảng Ngãi 02); 147 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 96, Quảng Ngãi 40, Lâm Đồng 11).

Hiện còn trên 116.700 nhà ngập (Quảng Trị 534, Huế 44.507, Đà Nẵng 70.947, Lâm Đồng 633); giảm 12.089 nhà (Quảng Trị 702, Đà Nẵng 5.480, Quảng Ngãi 5.201, Lâm Đồng 706). Còn 69 xã/phường còn ngập nhưng giảm dần về phạm vi và độ sâu ngập (Quảng Trị 4; TP Huế 32; TP Đà Nẵng 33, Lâm Đồng 6).

Mưa lũ gây thiệt hại rất nặng nề tại thành phố Huế.

Mưa lũ khiến trên 4.800 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 101, Huế 279ha, Đà Nẵng 471ha, Quảng Ngãi 143ha; Lâm Đồng 3.877ha); 790ha cây ăn quả bị thiệt hại (Huế 255ha, Lâm Đồng 535ha).

Cùng đó, mưa lũ cũng khiến trên 17.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, trong đó nặng nhất là tại Huế và Đà Nẵng.