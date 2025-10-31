Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Lựa chọn Top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội đồng bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã thống nhất lựa chọn ra Top 100, Top 30 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 và bỏ phiếu kín lựa chọn Top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ.

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Kim Quy – Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

tp-hoidong-saodo4.jpg
Hội nghị Hội đồng bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại hội nghị, anh Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nêu rõ, Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 không chỉ là niềm tự hào của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam, mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực, trí tuệ và đóng góp của họ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo anh Đặng Hồng Anh, bước vào giai đoạn mới của kỷ nguyên phát triển, vai trò của lực lượng doanh nhân trẻ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ chính là những tấm gương sáng, niềm cảm hứng của giới trẻ, góp phần khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trong thanh niên cả nước.

Những doanh nhân Sao Đỏ được lựa chọn không chỉ là người giỏi điều hành, phát triển kinh tế, mà còn phải là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận mới này.

Họ phải là những người đi đầu trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, trong thượng tôn pháp luật, và là nòng cốt để hiện thực hóa khát vọng phát triển kinh tế tư nhân.

Đó cũng chính là những tấm gương tiêu biểu trong việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam.

tp-hoidong-saodo2.jpg
Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam 2025 được triển khai từ tháng 7/2025, thu hút được hơn 300 ứng viên đăng ký tham gia. Qua quá trình chọn lọc, 137 hồ sơ từ 25 tỉnh, thành phố đã được đề cử tham gia giải thưởng. Hội đồng sơ tuyển toàn quốc đã họp và bình chọn ra 120 ứng viên vào vòng chung tuyển.

Ngay sau Hội nghị sơ tuyển, 43 đoàn thẩm định thực tế đã được thành lập, với sự tham gia của lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố; các chuyên gia tài chính, kiểm toán độc lập từ KPMG Việt Nam và các đơn vị báo chí. Các đoàn đã tiến hành thẩm định tại 25 địa phương.

Tại Hội nghị chung tuyển, Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, khách quan, nghiên cứu kỹ lưỡng 118 hồ sơ, báo cáo thẩm định và bảng tổng hợp chấm điểm theo các tiêu chí đã ban hành.

Dựa trên kết quả thảo luận, Hội nghị đã thống nhất lựa chọn ra TOP 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 và bỏ phiếu kín lựa chọn 10 Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

tp-hoidong-saodo3.jpg
Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025. Ảnh: Xuân Tùng
tp-hoidong-saodo5.jpg

Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 26/11, là một trong những sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII.

Xuân Tùng
#Doanh nhân trẻ Việt Nam #Giải thưởng Sao Đỏ 2025 #Doanh nhân xuất sắc #Phát triển kinh tế #Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #Giải thưởng doanh nhân #Sao Đỏ

