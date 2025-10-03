137 đề cử xét tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

TPO - Trên cơ sở bảng dữ liệu ứng viên được tổng hợp từ báo cáo doanh nghiệp, chỉ số tài chính, thành tích quản trị, trách nhiệm xã hội, cùng nhiều tiêu chí khác, Hội nghị sơ tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã lựa chọn được các ứng viên để tham gia vòng trong.

Hội nghị sơ tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển chủ trì hội nghị. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025 đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước. Hơn 300 ứng viên đã đăng ký tham gia chương trình thông qua các Hội Doanh nhân trẻ địa phương, đơn vị.

Qua quá trình chọn lọc từ địa phương, đã có 137 hồ sơ đề cử từ 26 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh) trên cả nước được đề cử tham gia giải thưởng. Các doanh nhân tham gia vòng sơ tuyển đều là những gương mặt tiêu biểu được đề cử từ các địa phương, ngành, lĩnh vực.

Hội đồng đã tiến hành lựa chọn các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển, để tiếp tục tham gia Vòng thẩm định tại doanh nghiệp trước khi tham gia vòng chung tuyển toàn quốc. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng đã thảo luận, thông qua nguyên tắc làm việc, quy trình sơ tuyển và tiến hành bình chọn.

Hội nghị được điều hành minh bạch, khách quan, dựa trên bảng dữ liệu ứng viên được tổng hợp từ báo cáo doanh nghiệp, chỉ số tài chính, thành tích quản trị, trách nhiệm xã hội, cùng nhiều tiêu chí khác.

Hội đồng đã lựa chọn các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển, để tiếp tục tham gia Vòng thẩm định tại doanh nghiệp trước khi tham gia vòng chung tuyển toàn quốc.

Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.