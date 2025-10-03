137 đề cử xét tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Hội nghị sơ tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025 đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước. Hơn 300 ứng viên đã đăng ký tham gia chương trình thông qua các Hội Doanh nhân trẻ địa phương, đơn vị.
Qua quá trình chọn lọc từ địa phương, đã có 137 hồ sơ đề cử từ 26 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh) trên cả nước được đề cử tham gia giải thưởng. Các doanh nhân tham gia vòng sơ tuyển đều là những gương mặt tiêu biểu được đề cử từ các địa phương, ngành, lĩnh vực.
Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng đã thảo luận, thông qua nguyên tắc làm việc, quy trình sơ tuyển và tiến hành bình chọn.
Hội nghị được điều hành minh bạch, khách quan, dựa trên bảng dữ liệu ứng viên được tổng hợp từ báo cáo doanh nghiệp, chỉ số tài chính, thành tích quản trị, trách nhiệm xã hội, cùng nhiều tiêu chí khác.
Hội đồng đã lựa chọn các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển, để tiếp tục tham gia Vòng thẩm định tại doanh nghiệp trước khi tham gia vòng chung tuyển toàn quốc.
Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Giải thưởng Sao Đỏ là danh hiệu cao quý do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Qua 12 lần tổ chức, Giải thưởng đã được trao tặng cho những doanh nhân trẻ tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế và cộng đồng, trong đó có 117 doanh nhân tiêu biểu nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ.