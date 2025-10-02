Lựa chọn top 10 ứng viên Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì buổi họp hội đồng lần thứ 2 Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng và hội đồng Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025.



﻿ ﻿ ﻿ Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì buổi họp.

Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Sau phiên họp thứ nhất, hội đồng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng đã lựa chọn 20 ứng viên có thành tích nổi bật để công bố đến cộng đồng xã hội. Thông tin và thành tích tiêu biểu của các ứng viên top 20 được đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng đã thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tại buổi họp hội đồng phiên thứ 2, các thành viên hội đồng đánh giá lựa chọn ứng viên dựa trên kết quả làm việc của hội đồng tại phiên thứ nhất và kết quả rà soát thành tích ứng viên top 20 sau khi công bố thông tin công khai, rộng rãi trên phương tiện truyền thông thời gian qua.

PGS. TS. Hà Minh Hoàng - Trưởng khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học kinh tế Quốc dân đánh giá, chất lượng hồ sơ Quả Cầu Vàng năm nay nhìn chung đều có sự tăng trưởng mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, số lượng hồ sơ tăng đột biến so với năm ngoái, chất lượng đồng đều hơn và thu hút nhiều ứng viên đến từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trao đổi tại buổi họp, nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ, việc lựa chọn 10 ứng viên xuất sắc nhất trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng đặt trọng tâm vào giá trị học thuật, tính mới, tính sáng tạo và đóng góp khoa học của công trình. Tuổi tác hay địa điểm công tác là tiêu chí phụ trong quá trình xét chọn.

﻿ ﻿﻿ Các thành viên hội đồng trao đổi tại buổi họp. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Chia sẻ với PV Báo Tiền Phong, PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên hội đồng, cho biết hồ sơ của các ứng viên Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm nay rất xuất sắc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Điểm nổi bật là các bạn trẻ không chỉ có nhiều giải thưởng về khoa học công nghệ, mà còn sở hữu cả các sản phẩm nghiên cứu được công bố lẫn ứng dụng thực tiễn. Các ứng viên cũng tham gia nhiều cuộc thi, diễn đàn khoa học công nghệ, cho thấy sự năng động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu dù tuổi đời còn trẻ", PGS.TS Giang chia sẻ.

Đối với các ứng viên Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025, PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang cho biết, trong quá trình đánh giá, hội đồng đánh giá dựa trên những tiêu chí như thành tích học tập, tiềm năng nghiên cứu khoa học... Ngoài việc ghi nhận những thành tích hiện tại, giải thưởng còn hướng đến việc khuyến khích và tạo động lực để các nữ sinh tiếp tục phát triển, đóng góp lâu dài cho khoa học công nghệ của đất nước.