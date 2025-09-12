Công bố Top 20 ứng viên Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025

TPO - Hội đồng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 đã họp phiên thứ nhất, lựa chọn ra Top 20 ứng viên là những nhà khoa học trẻ tiêu biểu nhất Giải thưởng năm nay.

Năm 2025, Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng được triển khai, tiếp nhận hồ sơ xét chọn từ ngày 26/5/2025 đến hết ngày 1/08/2025.

Sau hơn 2 tháng, đơn vị thường trực giải thưởng đã nhận được 96 hồ sơ trên hệ thống đăng ký trực tuyến Giải thưởng đến từ 41 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ Quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Số lượng hồ sơ hợp lệ năm 2025 là 83 hồ sơ, tăng 21 hồ sơ so với năm 2024 (62 hồ sơ).

Hội đồng Giải thưởng đã họp phiên thứ nhất và lựa chọn ra 20 ứng viên tiêu biểu cho Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025.

Sau thời gian công bố Top 20 ứng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng sẽ họp phiên thứ hai dự kiến vào cuối tháng 9/2025 để chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì Hội đồng Giải thưởng tại phiên họp thứ nhất.

Danh sách chi tiết 20 ứng viên Quả Cầu Vàng năm 2025