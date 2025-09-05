Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Ngãi

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 5/9, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn, tham dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Đây là lần đầu tiên, giáo viên, học sinh, sinh viên của tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng.

Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Quảng Ngãi có tổng số 1.467 học sinh, trong đó, có 395 học sinh là người dân tộc thiểu số (chiếm 27%).

Trong năm học 2024 - 2025, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phần lớn giáo viên nhà trường đã tích cực đầu tư đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học một cách hiệu quả.

z6978566238086-e12c7e64450d798eda1f25cebdade85c.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Quảng Ngãi.
z6978564007442-14c96269c5f1f5d3b7d37df02e86024c.jpg
z6978564007444-720dffd2f2bacf93ac179e058935a958.jpg
z6978564007446-80ebfd07c0daa3b9755cff8a20b6772a.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thời gian qua, nhà trường đã đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và dựa trên yêu cầu phát huy tính tích cực chủ động, phát triển tư duy và kĩ năng, từng bước hình thành khả năng tự học của học sinh.

Nhà trường cũng tích cực triển khai thao giảng, dạy tốt, dự giờ rút kinh nghiệm. Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 11 giáo viên tham gia và được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cùng nhiều danh hiệu khác.

Nhằm tạo thêm động lực và khích lệ tinh thần cho nhà trường cùng các em học sinh, tại lễ khai giảng, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao nguồn lực gồm 30 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 20 xe đạp, 500 cờ Tổ quốc và 100 ảnh Bác Hồ.

z6978564007411-addb99f6608bc3f3987765cb9157a261.jpg
z6978566258592-21e76041a8722e2661098c8fc379d077.jpg
z6978566258628-c872a0e141c1c705154d8ab5ac821257.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
z6978564007408-9101cea720895f63bfa56ee8cefd3780.jpg
z6978566258588-c19248760ad0c218fb8b5a94c3fd77b3.jpg
Đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng trao tặng 20 xe đạp, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ.
Châu Linh Châu Linh
#Lễ khai giảng #Năm học 2025-2026 #Quảng Ngãi #Trường THPT Nguyễn Trãi #anh Nguyễn Minh Triết #học bổng #giáo dục Việt Nam

