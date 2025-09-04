'Bản giao hưởng' tình yêu nước thời đại số

TP - Bộ nhận diện trên nền tảng số, hành trình về nguồn với những câu chuyện thời hoa lửa, album âm nhạc lan tỏa giai điệu tự hào… là những hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong mỗi bạn trẻ, triệu con tim chung một “điểm hẹn” lý tưởng, niềm tự hào dân tộc.

Cộng hưởng tình yêu nước

Cùng với cả nước hướng về sự kiện trọng đại của đất nước để tri ân quá khứ hào hùng của dân tộc, thời gian qua, Trung ương Đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chiến dịch “Tự hào Việt Nam”.

Thanh niên tình nguyện Thủ đô tham gia phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hồng Vĩnh

Trong khuôn khổ chiến dịch, Trung ương Đoàn đã phát hành trên toàn quốc “bộ công cụ” số hóa hoàn chỉnh, chuyên nghiệp từ logo, infographics, avatar, cover Facebook, đến các mẫu CapCut, giúp hàng triệu người dùng mạng xã hội có thể “thay áo mới” cho trang cá nhân chỉ bằng vài cú nhấp chuột (tính đến 3/9 đã có gần 317.800 hình đại diện được khởi tạo). Sự đồng bộ này đã tạo ra một hiệu ứng thị giác tức thì và quy mô, biến không gian mạng thành một biển cờ rực rỡ, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào chung.

Từ thành thị đến nông thôn, các tỉnh, thành Đoàn, trường học đã biến lời kêu gọi thành hành động cụ thể. Hàng ngàn fanpage đồng loạt thay đổi nhận diện. Nhiều hành trình về nguồn Tự hào Việt Nam được tổ chức tại các địa chỉ đỏ. Các hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã kết nối thông điệp online với những giá trị sâu sắc ngoài đời thực.

Đặc biệt, Trung ương Đoàn đã phối hợp cùng đối tác, chọn âm nhạc làm phương tiện truyển tải thông điệp đến gần hơn với giới trẻ. Album “Made in VietNam” được Trung ương Đoàn phối hợp cùng DTAP, VMAS phát hành với 16 ca khúc, đã khoác lên lòng yêu nước một tấm áo mới - hiện đại, văn minh nhưng vẫn đầy trân trọng quá khứ.

Trong đó, ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ” đã đem lại cho người nghe sự trào dâng cảm xúc tự hào nhưng cũng rất đỗi bình dị. Giai điệu bắt tai, ca từ mộc mạc đã biến một hành động bình dị như treo một lá cờ trước cửa nhà mình trở thành một điều thiêng liêng, trân trọng.

Ngoài ra, hành trình âm nhạc Tự hào Việt Nam như một chuyến xe ký ức, tái hiện hình ảnh những đoàn văn công thời chiến theo một cách rất hiện đại. Lăn bánh qua 10 tỉnh thành, bắt đầu từ TPHCM đến Tây Nguyên, đi qua miền Trung ruột thịt, về với đất Tổ cội nguồn, hành trình đã biến âm nhạc thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Các nghệ sĩ trẻ trực tiếp đến Bến tàu không số Vũng Rô, Làng Sen quê Bác, ăn bữa cơm ấm áp cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng hay tham gia khắc phục hậu quả bão lũ… đã tạo ra những câu chuyện chân thực, truyền cảm hứng mạnh mẽ để minh chứng cho lòng yêu nước không ở đâu xa, mà nằm ngay trong những hành động biết ơn và sẻ chia.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô phục vụ đại lễ A80. Ảnh: Xuân Tùng

8.800 “sứ giả” truyền thông

Tính đến ngày 3/9, chiến dịch truyền thông đã thu về 195.512 bài đăng, đạt 4,8 tỉ lượt xem trên Tiktok (hashtag #TuhaoVietNam đang dẫn đầu trong các hashtag hướng đến 80 năm Quốc khánh 2/9 trên nền tảng này). Còn trên nền tảng Facebook, đã có 370.453 bài đăng tải, ước đạt 5 tỉ lượt xem; trên Youtube đã có 14.342 video đăng tải đến từ 3.241 kênh.

Đặc biệt, hình ảnh 8.800 tình nguyện viên Thủ đô chính là biểu tượng sống động nhất cho chiều sâu và tính hành động của chiến dịch. Mỗi bạn trẻ tình nguyện phục vụ đại lễ với chiếc balo mang bộ nhận diện “Tự hào Việt Nam” trên vai, tỏa đi khắp các tuyến đường, đã trở thành một “sứ giả truyền thông” di động.

Họ là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển hóa từ nhận thức online thành hành động offline. Hình ảnh hàng ngàn “điểm chạm” nhận diện di động này đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa tự nhiên, mạnh mẽ, đưa thông điệp của chiến dịch len lỏi vào từng góc phố, đến với từng người dân, biến Thủ đô như một sân khấu khổng lồ của niềm tự hào.

Anh Nguyễn Lạc Huy - CEO Schannel, một trong những đơn vị tham gia truyền thông chiến dịch cho biết, với cách tiếp cận trẻ trung, sáng tạo, các thành viên Schannel đồng thời là những tình nguyện viên phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã thực sự được sống, được thở trong không khí thiêng liêng đó. “Kể lại câu chuyện đó bằng hình ảnh chân thực chính là cách chúng tôi thể hiện lòng yêu nước của mình”, anh Huy nói.

Cũng là đơn vị tham gia truyền thông cho chiến dịch, anh Nguyễn Tuấn Hưng - CEO 28Entertainment bày tỏ ấn tượng sâu đậm với hình ảnh hàng ngàn bạn trẻ khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, phục vụ công việc chung trong đại lễ.

Điều đó cho thấy lòng yêu nước của thế hệ Z không phải là những gì xa xôi, mà chính là tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến. "Chúng tôi tự hào khi được dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những hình ảnh đẹp đó, để mọi người thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam luôn biết cách hành động khi Tổ quốc cần", anh Hưng chia sẻ.

“Tự hào Việt Nam” đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chiến dịch truyền thông, trở thành một hình mẫu về cách thức tổ chức một hoạt động chính trị - xã hội quy mô lớn trong thời đại số. Trung ương Đoàn đã khơi dậy và kết nối niềm tự hào sẵn có trong mỗi người trẻ, biến nó thành một nguồn năng lượng tích cực, một động lực để cống hiến và dựng xây đất nước. “Bản giao hưởng” của lòng yêu nước ấy sẽ còn vang mãi, là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục những khát vọng lớn lao hơn trong tương lai.

Biến tri thức lịch sử thành sức mạnh nội sinh Phát biểu tại Chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam vừa qua, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, chiến dịch truyền thông lan toả thông tin tích cực với chủ đề “Tự hào Việt Nam” đã tạo được dấu ấn đậm nét và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Cùng với từ khoá “Tự hào Việt Nam“ được lan toả mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai rất tích cực đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, tới thăm hỏi, lắng nghe, ghi chép và tuyên truyền những ký ức đầy hào hùng của các nhân chứng lịch sử... Tất cả những hành động đó khẳng định một cách mạnh mẽ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ trẻ, nhất là trong dịp kỷ niệm trọng đại. Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc cho thanh thiếu nhi với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để lịch sử trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn. Chị Trang mong muốn, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một “sứ giả lịch sử”, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Hãy biến tri thức lịch sử thành sức mạnh nội sinh, thành động lực để ra sức học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.