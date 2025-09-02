Học sinh lan tỏa tinh thần yêu nước dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Gần 2.000 học sinh Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) đã xếp hình cờ Tổ quốc, xây dựng MV “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” bằng 9 ngôn ngữ, lan toả tình yêu nước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Cô Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu cho biết, để giáo dục lòng yêu nước cho học sinh dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong đó, đặc biệt giới thiệu MV “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, sáng tác bởi nhạc sĩ Triều Dâng, do nhóm học sinh lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11, lớp 12 của trường thể hiện bằng 9 ngôn ngữ.

Em Nguyễn Bảo Anh (7ME2, hát Tiếng Ba Lan), Nguyễn Minh Tùng (7CI2, hát Tiếng Nhật), Ngô Tuệ Mẫn (7CI5, hát Tiếng Trung), Đậu Khánh Phương (11AS2, hát Tiếng Trung), Lưu Thanh Lâm (8IG1S4, hát Tiếng Nga), Đỗ Gia Minh (10IG2S3, hát Tiếng Đức), Bùi Tuấn Minh (11AE2, hát Tiếng Việt), Nguyễn Mai Hương (11AE4, hát Tiếng Anh), Ngô Minh Tuấn (12AE3, hát Tiếng Indonesia), Nguyễn Thanh Vinh (12AL3, hát Tiếng Tây Ban Nha).

MV "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" bằng 9 ngôn ngữ do học sinh Trường Nguyễn Siêu thể hiện. Video: NTCC.

Đây là sản phẩm nghệ thuật truyền đi thông điệp về niềm tự hào dân tộc, tinh thần tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định khát vọng hội nhập quốc tế của tuổi trẻ Việt Nam ngày nay.

Theo cô Thuý, ý nghĩa đặc biệt của MV không chỉ nằm ở sự sáng tạo khi đưa một ca khúc truyền thống đến với khán giả bằng 9 ngôn ngữ, mà còn ở tinh thần hòa nhập, hội nhập. Các em học sinh đã mang âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam giàu bản lĩnh, tự tin sánh bước trong kỷ nguyên toàn cầu.

Trước đó, trường này đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm "Dưới bóng cờ Tổ quốc", với hoạt động gây xúc động khi gần 2.000 thầy và trò nhà trường đã xếp thành hình lá cờ Tổ quốc khổng lồ trên sân trường và cùng hòa giọng hát vang ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Gần 2.000 thầy và trò nhà trường tham gia chương trình.

Học sinh tham gia cuộc thi “Tổ quốc trong tim” bao gồm các hoạt động như: sáng tác tranh, video ngắn, bài hát, thơ. Cuộc thi đã nhận về 1.437 bức tranh do học sinh sáng tác.

Ca sĩ Tùng Dương hát, giao lưu với học sinh trong chương trình.

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý cho rằng, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn gieo vào tâm hồn mỗi thế hệ trẻ ngọn lửa của tình yêu quê hương đất nước, ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm với tương lai dân tộc và khát vọng mở mang bờ cõi tri thức, đưa Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Học sinh vẽ tranh hưởng ứng cuộc thi: "Tổ quốc trong tim".

Chia sẻ với học sinh trong dịp này, cô Thuý nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hội nhập sâu rộng, của trí tuệ nhân tạo, của khoa học công nghệ bùng nổ. Các em học sinh, thế hệ gen Z hôm nay đang được lớn lên trong một đất nước hoà bình, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và một thế giới công nghệ không biên giới.

“Trên hành trình ấy, cô mong các con hãy giữ cho mình một trái tim nóng - một khối óc sáng và đôi tay bền bỉ, để tiếp nối tinh thần của cha ông ta, của thế hệ đi trước. Hãy học tập để trở nên giỏi giang, rèn luyện để thêm bản lĩnh vững vàng, và sống để cống hiến cho cộng đồng, cho Tổ quốc”, cô nhắn nhủ học sinh.