Giáo dục

Chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng an toàn trong điều kiện thời tiết mưa lũ

Hà Linh
TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa có công điện gửi ngành giáo dục các địa phương yêu cầu sẵn sàng phương án tổ chức Lễ khai giảng năm học mới phù hợp tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Công điện gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ tỉnh Lâm Đồng trở ra phía Bắc với nội dung yêu cầu chủ động ứng phó bão số 6 trong khi một số địa phương vẫn đang khắc phục hậu quả của bão số 5.

Mưa lớn kéo dài từ nhiều ngày trước tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, đặc biệt công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2025-2026.

Để chủ động ứng phó với thời tiết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra chỉ đạo các cơ sở giáo dục nắm chắc tình hình, rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập để có biện pháp bảo quản tốt nhất.

anh-chup-man-hinh-2025-08-30-luc-13333737.jpg
Mưa lớn, có thể gây ngập lụt, chia cắt đường đi ở nhiều nơi.

Đối với thiết bị dạy học, bàn ghế, đồ dùng học tập bị hư hỏng cần khẩn trương có kế hoạch sửa chữa để sớm đưa vào sử dụng.

Lên kế hoạch sửa chữa, cải tạo công trình bị ảnh hưởng, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời bố trí kinh phí sửa chữa ngay khi nước rút, bảo đảm điều kiện dạy và học ngay từ đầu năm học mới.

Thống kê thiệt hại về sách giáo khoa, đồ dùng học tập của học sinh, gửi về Bộ GD&ĐT để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục, sẵn sàng có phương án tổ chức Lễ khai giảngnăm học mới phù hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Liên tục cập nhật thông tin, tình hình thiệt hại, hàng ngày báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ GD&ĐT, Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra đồng loạt cho tất cả các trường học trên toàn quốc vào sáng 5/9. Lễ khai giảng năm học này trở nên đặc biệt hơn vì Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT cùng lễ khai giảng và kết nối trực tuyến tới tất cả các trường học.

Hà Linh
#Bộ GD&ĐT #lễ khai giảng an toàn #thời tiết xấu #giáo dục #học sinh #kỷ niệm 80 năm thành lập

