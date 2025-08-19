Từ tiểu học lên trung học cơ sở: Thay đổi lớn, trải nghiệm mới

TPO - Trước thềm khai giảng, nhiều trường ở Hà Nội tổ chức lễ đón học sinh lớp 6 để các em làm quen thầy cô, trường lớp. Bước vào môi trường mới với nhiều thay đổi trong phương pháp học, từ việc có nhiều thầy cô giảng dạy đến cách kiểm tra, đánh giá, các em vừa bỡ ngỡ vừa háo hức, hứa hẹn một hành trình nhiều trải nghiệm ở bậc học mới.

Chuyển cấp, thay đổi phương pháp học

Trước lễ khai giảng năm học mới, các trường học tại Hà Nội tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp, giới thiệu về giáo viên chủ nhiệm, về trường lớp để các em làm quen và cảm thấy mình được đón chào thật đặc biệt.

Nguyễn Ngọc Thanh, học sinh lớp 6A0, Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ cảm xúc bồi hồi xen lẫn háo hức khi năm nay em chuyển cấp, đến một ngôi trường mới trong lễ chào đón học sinh lớp 6 diễn ra chiều 19/8.

“Lớp học rộng rãi, hàng cây xanh và nụ cười ấm áp của thầy cô giáo trong ngày đầu khiến em đỡ bối rối. Em nghĩ sẽ có nhiều thử thách trong bậc học mới nhưng tự hứa sẽ cố gắng học học tập, rèn luyện chăm chỉ, chơi thật vui với các bạn để có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong năm học sắp được bắt đầu”, Thanh nói.

Những gương mặt học sinh háo hức khi nhận lớp mới, trường mới.

Cô Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa cho biết, lễ khai giảng toàn trường với khoảng 3.000 học sinh sẽ diễn ra sáng 5/9, hòa cùng không khí khai giảng của học sinh trên toàn quốc. Tuy nhiên, trước đó, trường dành riêng lễ đón chào hơn 700 học sinh lớp 6 để các em được làm quen thầy cô, trường lớp.

Tại buổi lễ, học sinh được nhận lời chúc mừng năm học mới từ hiệu trưởng, làm quen với các bạn, cô giáo chủ nhiệm, nghe giới thiệu về cơ sở vật chất của trường. Đặc biệt, học sinh lớp 6 sẽ viết lại cảm xúc của mình và trang trọng đính lên “Trạm cảm xúc” của lớp như một dấu mốc đáng nhớ bắt đầu ở ngôi trường mới, bậc học mới, thầy cô và bạn bè mới.

Khi chuyển cấp, học sinh lớp 6 sẽ lạ nhiều thứ, trong đó có cả việc học. Nếu như ở tiểu học, học sinh học chủ yếu với giáo viên chủ nhiệm thì ở THCS, mỗi môn học là một thầy cô giáo, phương pháp học, cách kiểm tra, đánh giá với nhiều đầu điểm cũng sẽ khác với bậc học trước.

Cô trò Trường THCS Đống Đa trong ngày đón chào học sinh lớp 6.

Cô Hạnh nhắn nhủ học sinh, trong 4 năm học mong các em coi trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Mong các em học sinh tự giác, chủ động trong học tập, sinh hoạt, lan tỏa các hành động văn minh, thanh lịch. Với các thầy cô giáo, đón học sinh lớp 6 sẽ bắt đầu một chuyến đò mới, cần tận tâm, tận lực trao truyền tri thức, đồng hành hỗ trợ các em.

Sau lễ đón học sinh lớp 6, trường sẽ tổ chức ngày định hướng học sinh, trong đó, thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ dành thời gian hướng dẫn cho các em một cách tỉ mỉ về mặc đồng phục, vị trí các phòng vệ sinh trong trường, cách chuẩn bị sách vở, cách ghi chép bài từng môn học ra sao cho hiệu quả… Giáo viên cũng sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ học sinh để các em tự tin vượt qua giai đoạn chuyển cấp.

Trong ngày đầu đến trường, học sinh lớp 6 Trường THCS Đống Đa được giao lưu, làm quen với các anh chị học sinh tiêu biểu, có thành tích tốt trong học tập.

Học sinh nhanh chóng làm quen, trò chuyện với nhau.

Đoàn Gia Minh, học sinh lớp 10 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam nói với các em học sinh lớp 6 rằng, khi lên THCS phương pháp học có sự khác biệt với tiểu học, các em sẽ chủ động lĩnh hội kiến thức từ thầy cô. Để đạt kết quả tốt, cần có chiến lược học tập từ sớm. Khi không hiểu bài, các em đừng ngại ngần mà hãy giơ tay hỏi để được giải đáp.

“Bí kíp học tập của anh là thoải mái mắc sai lầm để rồi sau đó rút ra bài học, kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng làm bài ngày một tốt hơn. Ngay từ đầu, các em hãy khoan áp lực điểm số, thành tích”, Gia Minh nói.

Năm học mới sắp bắt đầu, học sinh được thầy cô lưu ý rèn các thói quen mới như: thức dậy sớm hơn, tự giác đọc sách, ngồi vào bàn học bài 15-20 phút để dần quen nhịp học.

Chú ý đến từng học sinh

Cũng trong ngày 19/8, Trường THCS giảng Võ tổ chức lễ đón 705 học sinh lớp 6 tựu trường, nhận lớp và làm quen với cô giáo.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường nhắn học sinh, dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo, mỗi ngày trôi qua, mong các em sẽ có nhiều hơn khả năng ứng phó với những thử thách trong học tập cũng như trong cuộc sống, có thói quen bày tỏ lòng biết ơn và lan tỏa tình thương, lan tỏa những suy nghĩ tích cực và thái độ sống lạc quan.

Với các thầy cô giáo, hiệu trưởng đề nghị phải bắt đầu năm học mới, dạy dỗ học sinh bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm. Trong mỗi giờ giảng, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, các thầy cô hãy chú ý lắng nghe, quan sát đến từng học sinh. Sao cho mỗi học sinh, bên cạnh việc được trang bị kiến thức còn được rèn luyện các kỹ năng thiết yếu như: hiểu về bản thân, biết làm chủ cảm xúc, biết ra quyết định một cách có trách nhiệm, biết xây dựng các mối quan hệ và đặc biệt là biết thấu cảm với người khác.