Đề nghị điều động, biệt phái giáo viên đảm bảo đội ngũ cho năm học mới

TPO - Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét, bố trí kinh phí và thực hiện ký hợp đồng lao động hoặc điều động, biệt phái, bố trí giáo viên liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ đội ngũ cho năm học mới.

Nhằm bảo đảm bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập cho năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong các trường học.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tuyển dụng giáo viên và các giải pháp bảo đảm biên chế, đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Trường hợp chưa thực hiện tuyển dụng, đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, bố trí kinh phí và thực hiện ký hợp đồng lao động hoặc điều động, biệt phái, bố trí liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ đội ngũ cho năm học mới”, Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương có giải pháp đảm bảo đủ giáo viên cho năm học mới 2025-2026.

Bộ này cũng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo kịp thời việc thực hiện hợp đồng thay thế những trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu, thôi việc hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động chưa sử dụng để đảm bảo bổ sung giáo viên, nhân viên, người lao động còn thiếu cho các cơ sở giáo dục.

Ngoài các chính sách theo chế độ làm việc và chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên, nhân viên theo quy định, cần quan tâm tạo điều kiện bố trí cơ sở vật chất, rà soát, cải tạo nhà công vụ và các chính sách hỗ trợ theo điều kiện thực tế của địa phương cho đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo điều kiện sinh hoạt và làm việc cho đội ngũ khi thực hiện điều động, biệt phái, bố trí liên trường, liên cấp.

Áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng

Bộ GD&ĐT cho biết, đối với việc thực hiện chia vùng để tính định mức giáo viên sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị đã lưu ý các địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường sau sáp nhập tiếp tục áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng như trước khi sắp xếp cho đến khi có hướng dẫn mới.

Căn cứ tình hình các điều kiện đảm bảo hiện có về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ…, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tính toán, đề xuất với UBND cấp xã về định mức học sinh/lớp.

UBND cấp xã xem xét, báo cáo sở GD&ĐT để sở trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định cụ thể sĩ số thấp hơn hoặc phải vượt quá mức trần tối đa quy định phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm giải quyết những tình huống đặc biệt, phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo Bộ GD&ĐT, tính đến cuối năm học 2024–2025, toàn ngành có gần 1,28 triệu giáo viên các cấp học cả khối công lập và ngoài công lập, tăng gần 22.000 người so với năm trước. Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Nội vụ đã đề xuất bổ sung thêm 10.304 biên chế giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở vùng khó khăn, đồng thời từng bước đảm bảo cơ cấu bộ môn hợp lý.