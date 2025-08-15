Giao quyền tuyển dụng, điều động và luân chuyển giáo viên cho Sở GD&ĐT

TPO - Trước thực tế khó khăn khi đội ngũ quản lý giáo dục cấp xã, phường thiếu chuyên môn lẫn kinh nghiệm, Bộ GD&ĐT vừa đề nghị địa phương thành lập Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã, trong đó có thể huy động cả cán bộ nhà giáo đã nghỉ hưu tham gia tư vấn, hỗ trợ chuyên môn đồng thời giao toàn quyền tuyển dụng, điều động giáo viên cho cấp sở.

Theo Bộ GD&ĐT, trước thực trạng vướng mắc, khó khăn của địa phương trong lĩnh vực quản lý giáo dục khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp như: đội ngũ quản lý ở phòng Văn hoá - Xã hội thiếu chuyên môn lẫn kinh nghiệm dẫn đến lúng túng, khó khăn, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, thực hiện một hoặc một số giải pháp tháo gỡ.

Huy động cán bộ nghỉ hưu tham gia tư vấn

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã rà soát đội ngũ công chức cấp xã hiện đang công tác tại Phòng Văn hoá - Xã hội bảo đảm bố trí đúng người.

Cụ thể, huy động các công chức đã từng công tác tại Phòng GD&ĐT trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại cấp xã nếu đủ điều kiện theo quy định.

Năm học 2025-2026 cận kề, ngành GD&ĐT còn gặp vướng, khó khi đội ngũ quản lý giáo dục cấp xã thiếu chuyên môn, kinh nghiệm.

Thành lập theo thẩm quyền Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã; các tổ/nhóm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán để tư vấn, hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo tại cấp xã. Thành phần tham gia là cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, đảm bảo không phát sinh về đơn vị, tổ chức hành chính.

Giao sở GD&ĐT tuyển dụng, điều động giáo viên

Bộ GD&ĐT cũng đã đề nghị UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc phân cấp, ủy quyền, giao cho sở GD&ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ khoản 10 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã "Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên". Như vậy, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức nếu được phân cấp.

“Trong bối cảnh đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay đang thiếu về số lượng, nhiều người chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, việc phân cấp cho sở GD&ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh là phù hợp với điều kiện, năng lực hiện có của sở GD&ĐT”, Bộ GD&ĐT khẳng định.

Bên cạnh đó, việc giao sở GD&ĐT chủ trì thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên đảm bảo thực hiện chủ trương giảm đầu mối trung gian, đồng bộ về chất lượng tuyển dụng (dự tuyển một lần có thể được đăng kí xét tuyển vào nhiều trường theo kết quả thi/xét), tiết kiệm chi phí, tăng cơ hội cho người tham gia tuyển dụng. Đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên, nhân viên cũng như đảm bảo cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học, hoạt động giáo dục.