Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Thầy giáo tạm nghỉ công việc để chăm sóc học sinh bị tát thủng màng nhĩ ở Thanh Hóa

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 14/8, liên quan vụ thầy giáo đến nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh ở Thanh Hóa, phía nhà trường cho biết đã cho thầy giáo tạm nghỉ công việc chuyên môn để cùng gia đình chăm sóc học sinh bị tát thủng màng nhĩ.

Cụ thể, ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo theo dõi sức khoẻ và cùng gia đình chăm sóc tốt nhất cho nam sinh lớp 7, bị thầy giáo V.X.T (giáo viên Tiếng Anh của trường) tát thủng màng nhĩ đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Văn Tinh, hiện tại, nhà trường đã cho thầy T. nghỉ các công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho cháu bé. Nhà trường cũng sẽ phối hợp với Công an xã Tây Đô để làm rõ vụ việc.

6d4bb11c0e12864cdf03.jpg

Đối với hình thức xử lý đối với thầy T. , phía nhà trường cho biết sẽ căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an, mức độ ảnh hưởng sức khỏe đối với học sinh và ý kiến gia đình.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh thầy giáo đi xe máy tới nhà, tát liên tiếp vào mặt nam sinh xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, sự việc xảy ra vào ngày 8/8/2025. Vào thời điểm trên, thầy V.X.T. có tới nhà học sinh N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng và tát học sinh này.

Nội dung báo cáo cũng nêu, giữa thầy T. và em H. có quan hệ anh em họ hàng (bố em H. là chú của thầy T.). Trong quá trình học tập, em H. được gia đình nhờ thầy giáo T. dạy kèm học tập từ năm học lớp 3 tới giờ. Báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nêu nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã nói với các bạn là anh mình (tức thầy T.) dạy khó hiểu (dùng từ nói tục). Bức xúc vì em nhà mình phát ngôn không lễ phép đối với anh đồng thời là thầy giáo, nên thầy giáo T. đã đến nhà em H., quát mắng và tát em H. (có mặt của mẹ em H.).

Hoàng Lam
#thầy giáo #tát học sinh #thủng màng nhĩ #Vĩnh Lộc #Thanh Hóa #tạm nghỉ công việc chuyên môn #chăm sóc #Bệnh viện #xử lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục