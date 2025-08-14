Hà Nội có thêm 43 trường học mới

TPO - Trong năm học 2025-2026, thành phố có 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với cùng kỳ năm học trước. Số học sinh các cấp năm học 2025-2026 là 2.327.000 em, tăng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025.

Ngày 14/8, UBND phường Vĩnh Hưng (TP. Hà Nội) đã khởi công xây dựng trường mầm non Thanh Trì. Đây là một trong những công trình đầu tiên cấp phường làm chủ đầu tư, dùng ngân sách công của thành phố với tổng mức đầu tư 73,5 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Hải Bình - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, trường mầm non Thanh Trì - nằm trên khuôn viên diện tích khoảng 2.841 m2, gồm dãy nhà cấp 4 được xây dựng trước năm 2000. Năm 2011, trường được cải tạo, nâng cấp tầng 2 (lợp mái tôn, trần thạch cao) với 13 phòng học, phòng hiệu bộ, chức năng. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, không đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Mô phỏng thiết kế trường mầm non Thanh Trì.

Ngày 13/5/2025, Ban Quản lý dự án quận Hoàng Mai (cũ) hoàn thành phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình. Ngày 16/6/2025, Ban QLDA đã hoàn thành công tác lựa chọn các nhà thầu thi công và xây lắp.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban QLDA đầu tư - Hạ tầng phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho biết dự án gồm khối nhà cao 1-4 tầng với khoảng 12 lớp học và các khối phòng chức năng phù hợp với mục đích sử dụng của công trình, đảm bảo các điều kiện theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, còn các hạng mục công trình phụ trợ, bao gồm cổng tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh, nhà để xe, trạm bơm, trạm điện, hệ thống PCCC, nhà bảo vệ.

Tổng mức đầu tư được duyệt trên 73,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 350 ngày, dự kiến hoàn thành trước năm học 2026- 2027.

Các đại biểu làm lễ động thổ dự án.

Liên quan đến đầu tư trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết trong năm học 2025-2026, thành phố có 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với cùng kỳ năm học trước.

Toàn ngành Giáo dục thành phố sẽ có khoảng 70.500 lớp học với 2.327.000 học sinh (tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025) và 129.300 giáo viên. Hệ thống phòng học các cấp là 68.900 phòng.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, khoảng 80-85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ này đạt khoảng 85-90% vào năm 2030.