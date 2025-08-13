Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Bộ GD&ĐT yêu cầu chuẩn bị đường truyền kết nối lễ khai giảng trực tuyến đến tất cả trường học

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu, tại lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, các hoạt động theo kế hoạch của các nhà trường trên toàn quốc (nếu có) phải tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h00. Từ 8h00 đến 9h30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức và kết nối trực tuyến.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các địa phương, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các trường học tổ chức lễ khai giảng năm học mới đồng thời với thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và Khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thời gian từ 8h đến 9h30 ngày 5/9 tới.

Địa phương chỉ đạo, bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị viễn thông và truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt.

vc2-3761.jpg
Năm 2025-2026, học sinh, sinh viên trên toàn quốc sẽ khai giảng năm học mới vào sáng 5/9.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, ngày 5/9, các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h. Từ 8h - 9h30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức, trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm,…

Các cơ sở giáo dục có phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thời tiết, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi Lễ.

Những năm trước, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT dự lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9, còn các ĐH, trường ĐH, CĐ sẽ có kế hoạch khai giảng năm học mới riêng. Năm nay, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức lễ khai giảng đồng thời sáng 5/9 với học sinh các cấp.

Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng được yêu cầu, nếu tổ chức hoạt động theo kế hoạch của trường phải gọn nhẹ và kết thúc trước 8h. Từ 8h - 9h30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức và kết nối trực tuyến.

Hà Linh
