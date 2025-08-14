Học sinh lớp 1 và cuối cấp ở TPHCM tựu trường vào ngày 20/8

TPO - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 của TPHCM sẽ tựu trường vào ngày 20/8. Các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 25/8.

UBND TPHCM vừa ban hành khung kế hoạch năm học, trong đó quy định rõ lịch tựu trường của từng bậc học từ mầm non đến THPT.

Theo đó, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 (còn gọi là học sinh cuối cấp) sẽ tựu trường vào ngày 20/8. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8.

Các trường sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, cùng 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Như vậy, học sinh TPHCM sẽ tựu trường sớm hơn 2 ngày so với lịch chung của cả nước.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn

Các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS muộn nhất vào ngày 30/6/2026; tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước ngày 31/7.

Sau hợp nhất, TPHCM là siêu đô thị về giáo dục với hơn 2,5 triệu học sinh, hơn 3.500 cơ sở giáo dục công lập. Ngành giáo dục đào tạo thành phố được chia làm 3 khu vực gồm khu vực I, khu vực II và khu vực III.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ GD&ĐT ban hành, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5/9 như mọi năm. Bộ yêu cầu các trường tổ chức tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước 31/5/2026. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/6.