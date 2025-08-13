Vụ hiệu trưởng bị 7 năm tù vì ‘tham ô’ 10,7 triệu: Gia đình xin bảo lãnh tại ngoại

TPO - Gia đình thầy hiệu trưởng ở Cà Mau bị tuyên án 7 năm tù vì cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng vừa có đơn kiến nghị cơ quan tố tụng xem xét cho bảo lãnh thầy tại ngoại. Dù đơn bảo lãnh đã gửi đi hơn 1 tháng nay, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được hồi âm từ cơ quan tố tụng.

Ngày 13/8, trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Quách Trọng Phú (Chi nhánh Văn phòng luật sư Thành Hưng, Đoàn Luật sư TPHCM) - người bào chữa cho thầy Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) cho biết, phía gia đình thầy Tâm đã gửi đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho thầy. Tuy nhiên, hơn 1 tháng nộp đơn, vẫn chưa được các cơ quan tố tụng xem xét giải quyết.

Kệ để đồ do thầy Tâm mua vật tư và thuê thêm thợ về cùng làm cho trường.

Theo luật sư Phú, thầy Tâm bị bắt tạm giam từ ngày 15/8/2024, đến nay đã bị tạm giam gần 1 năm. "Với tính chất của vụ việc, cơ quan tố tụng tiếp tục tạm giam thầy Tâm là không cần thiết", luật sư Phú nói.

Cũng theo luật sư Phú, khung hình phạt các cơ quan tiến hành truy tố xét xử thầy Tâm ở khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 7-15 năm tù). Tuy nhiên, cần xét tính chất hành vi, hậu quả của việc mua hoá đơn để quyết toán, hợp thức hoá tiền công lao động của mình đã bỏ ra làm các sản phẩm phục vụ cho nhà trường.

Xét về nhân thân, luật sư cho rằng, thầy Tâm có thân nhân tốt, không có ý định trốn tránh, có nơi cư trú rõ ràng. "Cơ quan tố tụng cần xem xét áp dụng biện pháp bảo lãnh cho tại ngoại để thay thế biện pháp tạm giam theo quy định tại Điều 121 Bộ luật tố tụng Hình sự”, luật sư Phú nói thêm.

Kệ tivi do thầy Tâm làm phục vụ cho nhà trường.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm và tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù vì tham ô hơn 10,7 triệu đồng đối với ông Trần Văn Tâm để điều tra lại (dù được huỷ án điều tra lại, nhưng ông Tâm vẫn bị tạm giam).

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện theo pháp luật của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là "vi phạm tố tụng".



Chứng cứ tại hồ sơ cho thấy, bị cáo Tâm có mua vật tư và thuê người cùng bị cáo tự làm các sản phẩm cho trường (ghế, kệ tivi, kệ đồ). Như vậy, việc mua vật tư về tự làm sau đó có dôi dư và tận dụng để làm thêm các sản phẩm khác cho trường trong thực tiễn cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào việc bị cáo thừa nhận có sử dụng vật tư đã thanh toán để làm các sản phẩm mới, sử dụng hoá đơn không có hàng hoá thành phẩm thật kèm theo để thanh toán, từ đó quy kết bị cáo là chưa đảm bảo đủ cơ sở vững chắc và chưa có tính thuyết phục.

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy, cần phải định giá toàn bộ sản phẩm của bị cáo đã làm, so sánh với số tiền nhà trường đã chi (thanh toán vật tư, công thợ hàn). Như vậy mới có đủ chứng cứ vững chắc để kết luận thiệt hại.